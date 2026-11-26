Руководитель студенческого театра рассказал, какие навыки даёт сцена

18:10, 26 ноября 2026, ПАИ

Театр нужен для души, однако приобретённые там навыки и знания помогут в дальнейшей жизни. Об этом заявил руководитель экспериментального студенческого театра «Первая студия» (Владивосток) Евгений Новиков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

«У меня ребята учатся на дизайнеров, психологов, даже на инженеров. Но это состояние, которое они смогут вынести после обучения, навыки, которые они приобретут во время выступлений на сцене, очень важны», – отметил руководитель театра.

По словам гостя эфира, после театра психологи смогут лучше понимать своего клиента, так как участие в постановках позволяет студентам примерять на себя другого персонажа.

«Мне очень нравится давать ребятам роли на сопротивление, такие, которые человек в жизни никогда бы не сделал», – подчеркнул Евгений Новиков и пояснил: это позволяет понять логику действий персонажа.

Также во время работы в театре студенты тренируют свой речевой аппарат, что в дальнейшем поможет им в защите курсовых и дипломных работ.

«Во время защиты хочется смотреть на человека, который умеет донести свою мысль, говорить громко и чётко», – резюмировал Евгений Новиков.