Чемпионат и первенство Пскова по лёгкой атлетике стартуют 4 декабря

11:39, 27 ноября 2026, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Пскова по лёгкой атлетике пройдут на стадионе «Машиностроитель» 4 и 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Псковской области.

Соревнования пройдут в возрастных группах 2013-2014 годов рождения, 2011-2012 годов рождения, 2009-2010 годов рождения и 2008 года рождения и старше.

4 декабря турниры начнутся в 16:30 – спортсмены разыграют медали в беге на 60, 600 и 2 000 метров, а также в прыжках в высоту. 5 декабря в 11:00 стартуют соревнования в беге на 300 и 1 000 метров, в беге на 60 метров с барьерами, а также в прыжках в длину.