Рецепт Думы

16:40, 09 февраля 2017, ПАИ

В пятницу, 10 февраля, на 78-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва будет рассмотрен вопрос о внесении очередных изменений в Устав муниципалитета, касающихся принципов формирования городского парламента. Предлагается сократить количество избираемых по партийным спискам депутатов с 13 до 10, увеличив число одномандатников с 12 до 15. Если эти поправки будут приняты (а сомнений в этом, в общем-то, нет), выборы нового созыва гордумы в сентябре 2017 года пройдут уже по новой схеме. Откат в пользу одномандатников, безусловно, играет на руку «партии власти». Ровно так же, как в «нулевые» на её результат работало решение о введение выборов по партспискам.

Партий.NET

Наверное, экс-губернатор Псковской области Михаил Кузнецов сейчас сидит в своём кабинете гендиректора «Сибирской генерирующей компании» и улыбается, читая, как представители «Единой России» в Пскове агитируют за «усиление личной ответственности депутатов перед избирателями», а представители оппозиции выступают против и заявляют, что будут защищать нынешнюю квоту на мандаты по партийным спискам. В то время, когда он, Кузнецов, боролся за власть в регионе, всё было с точностью до наоборот.

Ещё задолго до волны появления всевозможных федеральных прокремлёвских молодёжных проектов, осенью 2001 года, его команда создала в Псковской области «Молодежное PROдвижение партий.NET». На фасадах каких-нибудь домов в Пскове, до которых ещё не добралась программа капремонта, наверное, даже остались граффити «Партий.NET». Ребята в ярких желтых футболках проводили акции против принятия закона о выборах по смешанной системе в областное Собрание. Они даже «Похороны русской демократии» в унитазе возле стен областной администрации устраивали — но не помогло. С 2002 года псковский региональный парламент стал избираться по пропорционально-мажоритарной системе: 22 одномандатника и 11 списочников. [В 2007 году их соотношение станет равным - 22/22 — ПАИ]

К слову, тут Псковская область была «впереди планеты всей» — в числе 9 субъектов Федерации, где по партийным спискам в региональные заксобрания начали избирать ещё до того, как в конце 2003 года это стало обязательным по федеральному закону.

В общем, спор об одномандатниках и списочниках в Пскове имеет большую и длинную историю.

Смешать, но не взбалтывать

Псковская городская Дума, где прямая связь депутатов с избирателями куда прочнее, чем на уровне регионального парламента, держалась в стороне от общероссийской моды «нулевых» на подавление политической индивидуальности куда дольше, чем областное Собрание.

В 2006 году в пакете с куда более значимыми тогда поправками о ликвидации должности всенародно избираемого мэра и введении «двухголовой» системы управления (когда глава города выбирается из числа депутатов его коллегами, а глава администрации (сити-менеджер) - назначается всё той же Думой по конкурсу), прошла реформа Думы, по которой число городских депутатов увеличивалось с 17 до нынешних 25. [Подробнее об истории становления и развития Псковской городской Думы читайте в лонгриде ПАИ >>>]

Кстати, новая редакция федерального закона «Об основах местного самоуправления» предполагала муниципалитетам «вилку» по количеству депутатов представительных органов в зависимости от числа жителей. И если псковские думцы 3-го созыва скромно выбрали нижнюю границу дозволенного – 25 депутатов – то их коллеги из Великих Лук, города с численностью населения в два раза меньше чем в Пскове, прописали в своем Уставе аж 30 парламентариев.

Мэрия Пскова в том же 2006 году дважды вносила в Думу поправки в Устав города, согласно которым сперва предлагалось избирать 19 списочников и всего 6 одномандатников, а к повторному рассмотрению первоначально отклонённого проекта соотношение было скорректировано на 17+8. Однако депутаты тогда последовательно отстояли свою относительную независимость от «руководящих и направляющих» влияний партий. И на выборах в 2007 году псковичам довелось избрать 25 одномандатников.

Тем не менее, следуя общероссийскому тренду, к следующим выборам псковским думцам пришлось озаботиться введением смешанной системы избрания депутатов. В 2011 году в Устав города была внесена норма, согласно которой 13 парламентариев избираются по партийным спискам, а 12 - по округам. В 2012 году эта схема была обкатана на выборах.

Вершки и корешки

Выборы в Государственную Думу РФ 5-го и 6-го созывов (соответственно, в 2007 и 2011 годах) также проводились уже не по смешенной системе, а исключительно по партийным спискам: соответствующий закон был принят в мае 2005 года. Однако затем маятник качнулся в обратную сторону. В 2014 году закон был изменен, так что в Госдуму 7-го созыва в сентябре 2016 года россияне выбирали 225 одномандатников и такое же количество «списочников».

Многие оппозиционеры, очевидно, приветствовали эти изменения, ориентируясь на опыт 1990-х и начала 2000-х годов. Однако в процессе подведения итогов выборов они явно вспомнили русскую народную сказку про вершки и корешки. Возвращение на выборы одномандатников привело не к усилению в нижней палате российского парламента оппозиции, а к обретению «Единой Россией» конституционного большинства, позволяющего ей единолично принимать любые законы. 203 из 225 одномандатных округов без особого труда взяли представители «ЕР». Оппозиция не учла, что за годы «усиления роли партий» подрастеряла и «личностный капитал», и финансово-организационные возможности.

Такая же картинка получилась и на прошедших в том же 2016 году выборах в Псковское областное Собрание, где «Единая Россия» победила на всех двадцати двух одномандатных округах и получила квалифицированное большинство.

Конечно, имея перед глазами примеры такого головокружительного успеха, городским единороссам грех было не задуматься об использовании передового демократического опыта.

В 2012 году единороссы одержали убедительную победу на выборах в гордуму. Однако очевидно, что она далась главе Пскова и его соратникам не так легко. Всем памятны события декабря 2011 года. Тогда из-за низкого результата «Единой России» в областном центре на выборах в Госдуму и областное Собрание Иван Цецерский был вынужден написать на имя губернатора заявление об отставке с поста главы Пскова, впрочем, не принятое. Собственно, пережитый тогда градоначальником стресс, по всей видимости, и стал залогом одержанной спустя пару месяцев на выборах в гордуму победы.

В преддверии выборов нового созыва псковской Думы в сентябре 2017 года городские единороссы очевидно хотят мобилизовать все возможные ресурсы. И пара дополнительных мандатов, полученных в округах, явно не будет для них лишней.

Стоит отметить, что некоторое время назад Иван Цецерский также высказывался и о разумности возвращения к прямым выборам мэра. Однако, судя по всему, эта мера была признана чрезмерно рискованной.

«Приблизить власть к населению»

На прошедших в Пскове 31 января 2017 года общественных слушаниях по проекту изменений в Устав города, руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Валерий Лесников пояснил: «Мы могли увеличить число депутатов или изменить пропорцию. Было принято решение перераспределить мандаты, чтобы приблизить власть к населению».

Необходимость пересмотра нынешней схемы он объяснил тем, что в последнее время границы города не менялись, а вот количество избирателей в округах изменилось. «Нам все равно придется менять границы округов. Кроме того, чем меньше округа - тем больше у депутатов возможностей контактировать с избирателями», — сказал единоросс.

В свою очередь Иван Цецерский напомнил, что сравнительно недавно в Думе все 25 депутатов избирались по одномандатным округам, а после введения смешанной системы и, соответственно, увеличения в два раза одномандатных округов, «стало сложнее в плане работы с избирателями». «Вообще идеально — 25 одномандатников. Но это прерогатива регионального законодательства. Оно обязывает нас иметь не менее 10 «списочников», — пояснил градоначальник и сказал, что предложенный вариант позволит появиться в городском парламенте новым лицам.

В эту стройную череду выступлений неожиданно вмешался член фракции «Единая Россия» Григорий Турчин, который возглавляет псковское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и нередко оппонирует главе города. Он поинтересовался у коллег по фракции: «Что нам мешает обратиться в Псковское областное Собрание и ввести 25 одномандатных округов?» Лесников лишь заметил, что на сессии Думы было принято решение вынести на слушания указанную схему, а других предложений не звучало. «Другой инициативы нет. Вносите: рассмотрим», — пообещал он.

Глава города высказал мнение, что в протокол публичных слушаний можно внести предложение обратиться в региональный парламент с законодательной инициативой об упразднении нормы про обязательную минимальную квоту депутатов-списочников. «Но если потом вносить изменения в Устав, боюсь, до выборов мы не успеем...», — добавил Цецерский.

Позиция оппозиции

У представителей оппозиционных партий в Псковской городской Думе, как и следовало ожидать, нашлось свое мнение по данному вопросу, отличное от позиции большинства. Депутат городской Думы от «Справедливой России» Евгений Самуйлов на слушаниях заявил: «Закон нам позволяет, как в Великих Луках, иметь 30 депутатов. Тогда можно будет сделать 20 одномандатников и 10 списочников. У нас в районных собраниях 15 депутатов, в сельских поселениях — 10. По такой логике, в гордуме должно быть 75 депутатов! Так что надо хотя бы максимальное число, разрешенное законом, ввести». Правда, через пару дней после этого выступления стало известно, что г-н Самуйлов решил порвать со справедливороссами, поэтому высказанное им мнение считать позицией партии нельзя.

Лидер псковской «Справедливой России» Олег Брячак оказался единственным из представителей парламентской оппозиции, который предложенные изменения в целом поддержал, хотя и заметил, что они играют на руку «партии власти». «Я думаю, что в данном случае «Единая Россия» преследует, конечно, интересы свои, но в целом я отношусь к увеличению доли депутатов-одномандатников положительно», — сказал он. При этом главный псковский справедливоросс ничтоже сумняшеся добавил: «Моя позиция заключается в том, что чем меньше депутатов, тем лучше. И я всё-таки склонен думать, что полезней будет, если депутаты будут избираться только по одномандатным округам. Ну, может совсем небольшой процент — по партийным спискам».

Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг свою позицию высказал ещё на общественных слушаниях — он оказался единственным депутатом областного Собрания, заглянувшим на огонёк к коллегам из муниципалитета. «Обязанности Псковской городской Думы что-то менять в Уставе нет. Тут прозвучала мысль, что важно приблизить депутатов к избирателям. Я бы избегал деления депутатов на эффективных одномандатников и бездельников-списочников. Я предложил бы сохранить равенство долей одномандатников и списочников: 15 на 15. Другой расклад невыгоден в том числе «партии большинства»: уже при преодолении 5% процентов избирком будет обязан предоставлять партии мандат, а это может привести к коллизиям. Ни одна партия не заинтересована в уменьшении числа списочников. Это в компетенции гордумы, областной закон совсем не нужно для этого менять», — сказал Шлосберг.

В свою очередь первый секретарь псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко и координатор ЛДПР по Псковской области Антон Минаков в беседе с корреспондентами ПАИ высказались против предложенных изменений Устава, мотивируя это нежеланием играть на руку «Единой России».

Однако единороссы в городской Думе имеют большинство, и, даже несмотря на звучащие от представителей партии разные мнения по обсуждаемому вопросу, скорее всего, примут предложенные поправки — как минимум потому, что политикам по-прежнему сложно подобрать для избирателей убедительную аргументацию, почему они должны голосовать за партии, а не за конкретных людей.