Февральские тезисы

15:07, 02 марта 2017, ПАИ

Ключевые обсуждения и решения февральской сессии псковского регионального парламента — в обзоре Псковского агентства информации

«Послушаешь коллег — и жить становится страшно»

КОРОТКО: Виктор Антонов, по инициативе которого в регламент Собрания в свое время была включена норма о возможности выступлений представителей фракций по актуальным вопросам перед сессией, раскритиковал использование этих так называемых «пятиминуток гнева» оппозицией в личных целях

Традиция выступлений представителей фракций перед началом рассмотрения вопросов повестки дня, которые даже единороссы называют «пятиминутками гнева» [хотя, справедливости ради, на выступления даётся 10 минут — ПАИ], в этот раз получила по-весеннему свежий окрас.

Началось всё, конечно, с традиционных выступлений оппозиции. Первым к микрофону вышел ещё только осваивающийся в Собрании новый первый секретарь обкома КПРФ Пётр Алексеенко, получивший мандат скончавшегося в декабре Александра Рогова.

Коммунист решил напомнить коллегам про то, что в этом году отмечается 100-летие революции и для придания веса своему выступлению лишний раз подчеркнул, что отметить эту дату для согласия и примирения в обществе поручил Владимир Путин. Однако, посетовал коммунист, местные власти президента не услышали. Оказалось, что традиционный автопробег ленинцев к 23 февраля пришлось отменить, потому что на организатора, бывшего областного депутата Дмитрия Михайлова, составили протокол: по маршруту движения колонны из 5 машин с красными флагами находились школы, а автопробеги с прошлого февраля в России приравнены к митингам, которые возле учебных заведений проводить нельзя.

Следом слово взял лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, который продолжил поднятую им на прошлой сессии тему экологических проблем по случаю объявленного в стране Года экологии. Политик в очередной раз обрушился с критикой на Великолукский свиноводческий комплекс, продолжающий на юге Псковской области строительство откормочных площадок.

Дежавю можно было почувствовать и слушая выступление главного псковского справедливоросса Олега Брячака, который продолжил свою персональную вендетту против губернатора Андрея Турчака, начатую после фиаско партии на прошедших в сентябре выборах в региональный парламент. В этот раз Брячак для атаки на главу региона умудрился использовать ещё одну постоянную тему своих выступлений в рамках «пятиминуток гнева» — ситуацию на псковском радиозаводе «Плескава», к которому он сам, как акционер, имел непосредственное отношение, и связанное с заводом «дело Букина» [бывшего руководителя предприятия, уголовное дело против которого не так давно было прекращено — ПАИ]. Коротко изложив фабулу истории радиозавода в «нулевые» и «десятые», и в очередной раз напомнив, что завод выполняет гособоронзаказ, справедливоросс для пущей важности добавил, что «в километрах от Пскова ведётся разгрузка танков НАТО» и вообще «потенциальный противник» разворачивает боевые соединения на границе региона. «Философскую базу» к этому «повторению пройденного» г-н Брячак подвёл посредством пересказа коллегам новости о проверках исполнения почти миллиардного оборонзаказа на разработку новейшего оружия под кодовым названием «Дротик Д-Э» в АО «Заслон», одним из бенефициаров которого через ряд фирм выступает и супруга псковского губернатора.

Областной координатор ЛДПР Антон Минаков на фоне этих выступлений решил воспользоваться правом слова, кажется, исключительно по принципу «чтобы помнили». Он лишь озвучил наперёд вопрос о лекарствах для диабетиков к руководителю облздрава Игорю Потапову, которому на сессии предстояло выступить перед парламентариями с докладом о ситуации в подведомственной ему сфере в рамках парламентского часа.

По заведённой традиции, подобными выпадами оппозиции череда «пятиминуток гнева» в областном Собрании как правило и ограничивалась. Представители "Единой России", прямо скажем, не часто решали вести дискуссию с оппонентами в заданной не ими самими парадигме. В последнее время в качестве штатного «защитника» несколько раз выступал разве что молодой вице-спикер Виктор Остренко. Однако в этот раз на трибуну поднялся умудрённый парламентским опытом вице-спикер, бывший депутат Госдумы Виктор Антонов, который предварил своё выступление такой фразой: «Послушаешь коллег - и жить становится страшно».

Депутат, по инициативе которого когда-то и появились в регламенте те самые «пятиминутки гнева», заявил, что «далёк от мысли кого-то поучать», но с сожалением констатировал, что оппозиция использует предложенные им нормы не так, как это подразумевалось — то есть не для обсуждения действительно важных актуальных вопросов общества.

«Доходит до смешных и даже позорных явлений, дискредитируется статус самого Собрания. Дошло до того, что нам пришлось тут слушать сказки, всем вместе превращаясь в балаган», — припомнил единоросс запомнившуюся всем сказку в исполнении г-на Брячака на декабрьской сессии.

«Когда политика подменяется борьбой за свои личные интересы, интересы своего бизнеса — это совсем другое. Эта норма регламента приватизировалась для сведения личных счётов, а по сути - для дискредитации собственной партии, — сказал Антонов. — Прошли выборы, неоспоримы итоги — зачем какие-то тысячи подписей за губернатора, которые почему-то увеличиваются только по ночам. И что это за лозунг – «Турчака в отставку»? Олег Михайлович, зачем так изнурять себя? Хорошая наследственность, живой ум — зачем так доводить себя?»

Затем единоросс намекнул на то, что за действиями лидера местных справедливороссов, приютившего на прошедших выборах членов так называемой «партии Гавунаса», стоит сам опальный местный олигарх, сейчас проживающий в Израиле. «Не всё так просто — не от себя лично выступает наш молодой коллега. Все проплачено. Идёт травля губернатора. Всем известно, кто режиссёр. Нищета (а Олег Михайлович у нас по декларации самый бедный депутат), безработица толкают людей на необдуманные поступки. Все цветные революции, майданы у нас организуются из-за рубежа. Смута в Псковской области, похоже, дирижируется с берегов Мёртвого моря. Сторонники Гавунаса упорно, методично пытаются внушить людям, что дело Гавунаса — это личностный конфликт между бывшим прокурором и олигархом», - заявил Антонов.

«Впереди предстоят серьёзные и очень важные выборы. Для этого просто необходимо, чтобы политический климат в Псковской области был нормальным», — подытожил он своё выступление.

«Рецепт известен!»

КОРОТКО: Председатель областного госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов в рамках «парламентского часа» просветил депутатов по вопросам финансирования подведомственной отрасли и на удивление удостоился лестных оценок даже от представителей оппозиции.

Медицинский парламентский час единороссы просили провести ещё на сессии в декабре. В январе, однако, планы спутала резонансная история с платежами за ОДН, поэтому на прошлой сессии отдуваться пришлось курирующему ЖКХ вице-губернатору Александру Кузнецову. В этот раз очередь таки дошла до председателя областного госкомитета по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

Он подробно рассказал народным избранникам о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Псковской области на 2017 год, на которую должно быть потрачено более 7 млрд рублей. В том числе чиновник объяснил парламентариям: «Происходит сокращение стационарной помощи и увеличение объемов амбулаторной помощи. Мы не финансируем койки, мы финансируем случаи оказания медицинской помощи - случаи госпитализации. По сути, не имеет значения, сколько коек развернет медицинская организация. Важно то, что их должно быть достаточно для оказания той помощи, которая определена на эту организацию. Сейчас койка, нравится нам это или нет, стала работать как медицинская единица, где оказывается именно медицинская помощь, а не социальная. Проблемы при нормативном финансировании, конечно, есть. Койка стала работать, но сокращается длительность пребывания в стационаре. В прошлом году она составила менее 10 дней, а ранее, к примеру, средний срок пребывания в больнице составлял 17 дней. Да, это не нравится пациентам, которые пришли, что называется, «полежать». Да, за счёт этого увеличивается нагрузка на персонал. Да, существуют диспропорции, так как половина бюджета уходит на стационарную помощь, но происходит это обоснованно».

Попутно он сказал, что в рамках программы госгарантий предусмотрены 525 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов. Глава областного комитета по здравоохранению признал существование проблемы с обеспечением пациентов льготными лекарствами, но заметил, что «она состоит из федеральной составляющей». «Речь о недостаточном субсидировании из федерального бюджета расходных обязательств. В частности, лекарственного обеспечения орфанных заболеваний, которые тяжёлым грузом ложатся на областной бюджет. Ещё одна составляющая - несовершенство законодательной базы и региональные особенности, которые мы с вашей помощью стараемся решать», - подчеркнул Потапов.

«Что касается больных сахарным диабетом — это зона особого внимания, — добавил он, отвечая на загодя озвученный либерал-демократами вопрос. — Им в регионе болеют около 16 тысяч человек. На обеспечение их инсулином направлены 102 млн рублей, 46 млн рублей — на таблетки. С прошлого года стоит проблема обеспечения расходными материалами для инсулиновых помп. Ими пользуются 65 человек. Стоимость расходных материалов для них составляет порядка 20 млн рублей. Их закупка будет финансироваться из областного бюджета».

После того, как председатель госкомитета закончил свой доклад, депутаты обрушились на него с валом вопросов, например, о судьбе медвытрезвителя в Пскове, об оказании медпомощи жителям Талабских островов. Депутат Алексей Севастьянов решил вернуть обсуждению более общий характер и попросил г-на Потапова назвать 3 главных проблемы здравоохранения. «Кадры, кадры и ещё раз кадры», — отреагировал чиновник, заметив, что региону не хватает порядка 800 медспециалистов с высшим образованием. «Ну а кроме кадров?», — сделал ещё одну попытку Севастьянов. «Деньги…», — улыбнулся Игорь Потапов.

На удивление после доклада и череды вопросов не поскупились на комплименты Игорю Ивановичу не только представители «партии власти», но и оппозиционеры. Так, Антон Минаков поблагодарил председателя госкомитета за оперативные ответы населению, реагирование на сообщение об отсутствии необходимых лекарств, ему вторил Олег Брячак: «Ни один вопрос не был оставлен без ответа».

«Тема больная и неоднократно регионами поднималась»

КОРОТКО: Депутаты Псковского областного Собрания поддержали предложенную госкомитетом по здравоохранению законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего закрепить лекарственное обеспечение орфанных больных [людей, страдающих редкими заболеваниям, лечение которых может достигать нескольких десятков миллионов рублей на одного человека — ПАИ] в полномочиях федерации.

«Сейчас это полномочия субъектов РФ. Тема больная и неоднократно регионами поднималась», — пояснил депутатам Игорь Потапов.

Он рассказал, что сейчас в Псковской области проживают 159 человек, страдающих орфанными заболеваниями. Половина из них — взрослые люди, другая половина — дети. На их лекарственное обеспечение в ценах 2016 года необходимо 269 млн рублей.

Председатель госкомитета отметил, что если бы эти средства можно было направить на лекарственное обеспечение обычных больных, это существенно улучшило бы ситуацию в сфере здравоохранения региона.

«Для тех, кто желает приобрести квартиру, но не имеет возможности»

КОРОТКО: В Псковской области начали формировать правовую базу для развития рынка наёмного жилья на базе жилищного фонда социального использования.

Депутаты приняли законопроект «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Как объяснил парламентариям и.о. руководителя госкомитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, в Жилищный кодекс РФ были включены новые разделы «Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» и «Наемные дома». В связи с этим, пояснил он, в регионе необходимо сформировать нормативную правовую база по вопросу предоставления таких жилых помещений, и данный законопроект прописывает порядок определения и установления максимального дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, а также стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

По словам Андрея Агапова, этот нормативный акт необходим для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда.

По его словам, это закон «для тех, кто желает приобрести квартиру, но не имеет возможности». Председатель госкомитета рассказал, что в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры в Пскове составляет 8000 рублей, двухкомнатной – 10 000. По его словам, последующие правовые акты будут регулировать порядок найма, и граждане смогут арендовать квартиры в наемном доме по цене на 30-40% ниже рыночной стоимости.

Оппозиционные фракции в региональном парламенте предложили принять законопроект в первом чтении, просчитать все риски и количество людей, которые могут обратиться с заявлениями.

Однако спикер Александр Котов рекомендовал построить в регионе хотя бы один наёмный дом, а потом уже посмотреть, нужно ли расширить категории граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Александр Братчиков добавил, что принятие законопроекта в двух чтениях позволит определять статью затрат по данному закону при формировании бюджета. В итоге документ был принят.

«Стандартная практика»

КОРОТКО: Депутаты приняли поправки в региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-19 годов, согласно которым доходы на нынешний год увеличиваются на 2 млрд 942 млн 694 тысяч рублей за счёт поступления средств из федерального бюджета.

Редко когда депутаты просят доклад по вопросам текущих поправок в бюджет текущего года. Как правило, они доверяются решениям профильных комитетов. Однако в этот раз был и большой доклад, и много вопросов. Зато не было дискуссии — о чём спорить, когда федеральный центр перечисляет сумму, сопоставимую с бюджетом областного центра?

Как рассказала народным избранникам начальник главного финансового управления Псковской области, вице-губернатор Татьяна Баринова, доходы региональной казны увеличиваются на 2 млрд 942 млн 694 тысяч рублей за счёт поступления средств из федерального бюджета.

Она отметила, что на сегодняшний день подписано уже 34 соглашения о предоставлении региону дополнительных субсидий:

— на государственную поддержку сельского хозяйства в сумме 981 млн 784 тысяч рублей;

— на реконструкцию сельских дорог в сумме 356 млн 760 тысяч рублей;

— на строительство велоцентра в Великих Луках в сумме 70 млн рублей;

— на реконструкцию великолукского драмтеатра в сумме 107 млн 770 тысяч рублей;

— на строительство пристройки зала в Доме культуры посёлка Бежаницы в сумме 19 млн рублей;

— на реконструкцию областной научной библиотеки в сумме 80 млн рублей;

— на строительство объектов туркластера «Псковский» в сумме 190 млн 900 тысяч рублей;

— на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт в многоквартирном доме в сумме 4 млн 229 тысяч рублей;

— на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи в сумме 21 млн 502 тысяч рублей;

— на обустройство мест массового отдыха населения в сумме 7 млн 639 тысяч рублей;

— на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 38 млн 673 тысяч рублей;

— на развитие муниципальных домов культуры и театров в сумме 24 млн 415 тысяч рублей;

— на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию в сумме 2 млн 490 тысяч рублей;

— на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в сумме 5 млн 302 тысяч рублей;

— на поддержку государственных программ формирования современной городской среды в сумме 130 млн 344 тысяч рублей;

— на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка в сумме 192 млн 835 тысяч рублей;

— на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в сумме 13 млн 351 тысяч рублей;

— на оказание содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в сумме 3 млн 368 тысяч рублей;

— на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, в сумме 945 тысяч рублей;

— на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 56 млн 721 тысяч рублей;

— на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие образования» на 2016-2020 годы в сумме 5 млн 218 тысяч рублей.

При этом на 995 тысяч рублей были уменьшены субсидии на мероприятия по созданию мест в общеобразовательных учреждениях, на 40 тысяч рублей — на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения».

По словам Татьяны Бариновой, уменьшение субсидий компенсируется увеличением дотаций для ряда муниципальных образований, в которых муниципальные предприятия ЖКХ находятся в состоянии банкротства и которым требуется срочно оплатить энергоресурсы. При этом указанные дотации будут финансироваться в том числе за счёт резервного фонда губернатора и фонд сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

Также начальник финансового управления добавила, что по статье «Субвенции» поступления увеличиваются на 114 млн 145 тысяч рублей, в том числе на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а по статье «Иные межбюджетные трансферты» поступления увеличиваются на 516 млн 339 тысяч рублей. Из них 510 млн рублей предусмотрены на финансовое обеспечение дорожной деятельности для строительства путепровода в Великих Луках, 5 млн 400 тысяч — на осуществление единовременных выплат медицинским работникам, а 741 тысяча и 198 тысяч рублей — на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации соответственно.

Дефицит проекта бюджета Псковской области на 2017 год не изменился — он по-прежнему составляет 2 млрд 257 млн 946 тысяч, резюмировала Татьяна Баринова.

В ходе обсуждения поправок вице-спикер Собрания от фракции КПРФ Анатолий Копосов спросил, на какие именно работы должны поступить средства для реализации проекта туркластера «Псковский».

Докладчик пояснила, что речь идёт о реконструкции улицы Свердлова, а кроме того 130 млн рублей предусмотрены на благоустройство парков и скверов — по этой строке средства на конкретные работы пока не распределены.

В ответ представитель компартии попросил обратить внимание при распределении указанных субсидий на состояние сквера на Октябрьском проспекте возле Дома Советов, а также на состояние улицы Гоголя.

Спикер регионального парламента Александр Котов уточнил у Татьяны Бариновой: «Вы сказали, что мы направляем дотации некоторым муниципальным образованиям, где [коммунальные] предприятия находятся в стадии банкротства или им предъявлены иски. Но сегодня одни в состоянии банкротства, а завтра могут быть другие. Мы и дальше будем так действовать, правильно понимаю?» «Да, пока мы не находим такого механизма, чтобы помочь напрямую предприятиям-банкротам, и сейчас нельзя оставить предприятие без помощи. Мы так делаем каждый год в принципе», — ответила начальник финансового управления, добавив, что на положении муниципальных коммунальных предприятий негативно складываются неплатежи населения, составляющие порядка 700 млн рублей.

Депутат от фракции «Единая Россия» Всеволод Козловский заметил, что услышал среди озвученных докладчицей субсидий расходы на укрепление российской нации. «У нас нацию на 2,4 млн не укрепишь, лучше отдайте учителям!», — призвал он, однако Татьяна Баринова пояснила, что средства субсидий из федерального бюджета имеют целевой характер, и местные власти не могут перераспределять эти деньги на другие нужды.

Ещё один депутат от «ЕР» Марина Борисенкова спросила, чем вызвано сокращение в проекте поправок в бюджет расходов на 42 млн рублей на финансирование госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». Татьяна Баринова ответила, что этом вызвано снижением доли софинансирования из областной казны на строительство новой школы в Пскове: изначально в проект бюджета была заложена сумму в 2 раза больше, чем требуется теперь, поэтому средства перераспределяются.

В результате депутаты большинством голосов приняли поправки в бюджет области на 2017 год.

«Посчитать выпадающие доходы без принятия закона невозможно»

КОРОТКО: Псковские депутаты приняли в первом чтении законопроект о льготах по транспортному налогу для инвалидов

Депутаты приняли в первом чтении поправки к закону «О налоговых льготах на 2017 год», предложенные представителем фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Мариной Борисенковой. Она выступила с инициативой предоставить льготы по транспортному налогу для инвалидов 1 и 2 группы, которые имеют автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. Также льготу при оплате транспортного налога депутат предложила установить для родителей детей-инвалидов.

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания единогласно поддержал данный законопроект. «Посчитать выпадающие доходы без принятия закона невозможно», - заметил председатель комитета Борис Полозов.

Члены комитета по труду и социальной политике предложили принять документ только в первом чтении, чтобы была возможность его доработать. В результате так и сделали.

«Газификация ни в коей мере не останавливается»

КОРОТКО: Депутаты поддержали приостановку приёма заявок от администраций муниципалитетов на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов индивидуального жилищного фонда.

Бурную дискуссию вызвал законопроект, предусматривающий приостановление действия отдельных положений закона «О газификации жилищного фонда Псковской области». Документ предусматривал приостановление приёма заявок от администраций муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование работ по газификации многоквартирных домов или жилых домов индивидуального жилищного фонда.

«Газификация ни в коей мере не останавливается. Благодаря объединенной региональной программе газификации области появляется возможность включения дополнительных заявок от населения в рамках сотрудничества с «Газпромом». Мы можем привлекать средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, что позволит расширить возможности газификации наших граждан в рамках льготного технологического присоединения», — отметила председатель госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

Однако, заметила она, нельзя бесконечно наращивать объём принятых заявок, которые копятся с 2009 года. В условиях непростого бюджета необходимо сначала разобраться с теми, что уже зарегистрированы.

На сегодняшний день в госкомитете зарегистрировано 54 заявки на подключение к газу, на реализацию которых требуется около 300 млн рублей. «Все эти заявки будут исполнены на прежних условиях», — подчеркнула руководитель ведомства.

В результате большинство парламентариев поддержали законопроект.

«Казалось бы, вам надо радоваться: «Единая Россия» получит не семь, а пять мандатов. Так и тут вы не радуетесь?»

КОРОТКО: Наиболее острые споры на сессии вызвал предложенный главой Пскова Иваном Цецерским законопроект об изменении принципов выборов депутатов Пскова и Великих Лук. Он предусматривает появление на муниципальных плебисцитах депутатских групп — как на выборах в региональный парламент или в Госдуму. Большинством голосов поправки в Избирательный кодекс региона были приняты и будут действовать на сентябрьских выборах в парламенты двух крупнейших городов региона.

Совсем недавно, 10 февраля, депутаты Псковской городской Думы уже поменяли принцип формирования городского парламента: в следующем, 7-м созыве парламента областного центра, который псковичи должны выбрать в сентябре, будет больше депутатов-одномандатников (15 вместо 13 сейчас) и, соответственно, меньше депутатов, избранных по партийным спискам (10 вместо нынешних 12).

Но эта реформа была лишь первой частью двухходовки. Глава Пскова предложил поправки в Избирательный кодекс Псковской области, по которым список кандидатов по единому избирательному округу (то есть по тем самым партспискам) на выборах в представительные органы городских округов будет состоять из общемуниципальной части и территориальных групп, которые должны соответствовать одномандатным избирательным округам. При этом территориальные группы кандидатов избирательное объединение может сформировать не по всем одномандатным округам — но всё-таки не менее чем в половине от их числа. Общегородская часть партсписка должна будет включать в себя от 1-й до 3-х фамилий кандидатов, а территориальные – от 2-х до 3-х. Кандидатуры в этих разных частях партсписка дублироваться не могут.

Экс-депутат Псковской городской Думы от КПРФ, ныне – член регионального парламента Пётр Алексеенко спросил, чем вызваны перемены в законодательстве. «Я сам был депутатом гордумы: нормально депутаты избирались и работали», - сказал он.

Иван Цецерский пояснил, что при прежней системе в бюллетенях из муниципальной части партийного списка значилась только первая тройка. «Теперь каждый член списка будет виден, будет пофамильная публикация всех, не будет «тайной» части», — объяснил градоначальник.

Олег Брячак уточнил, когда будут обнародованы данные по новым избирательным округам, и заподозрил в новых изменениях правил игры накануне выборов попытку ухудшить положение оппозиции. Сроками появления новой схемы округов поинтересовался и либерал-демократ Минаков. Цецерский пояснил, что обновлённый Устав Пскова был зарегистрирован 21 февраля, 1 марта он будет опубликован, после чего Территориальная избирательная комиссия города сможет приступить к нарезке округов. Он заверил, что новая схема будет вынесена на обсуждение депутатов гордумы.

«Бывает такой редкий законодательный казус, который противоречит интересам всех без исключения политических объединений», — вступил в диалог Лев Шлосберг. Он привёл подсчёты, как бы распределились мандаты по партийным спискам, если бы выборы по новой схеме завершились с тем же результатом, что и предыдущие (за 2012 год). По данным «яблочника», тогда «Единая Россия» получила бы 5 мандатов, а не 7, как сейчас, КПРФ – 2 вместо 3-х, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» сохранили бы по одному мандату.

Политик заявил, что после первой части выборной реформы в городе рассуждения о повышении внутрипартийной конкуренции за мандаты бессмысленны, так как у абсолютного большинства кандидатов по партийным спискам попросту не будет мотивации для серьёзной борьбы ввиду математического отсутствия шансов стать депутатом. Градоначальник парировал, что кратное увеличение вакансий кандидатов прямо и непосредственно увеличивает внутрипартийную конкуренцию, а также предположил, что переживания представителей оппозиции могут быть вызваны страхом перед необходимостью поиска большего количества желающих участвовать в выборах. Однако, заметил он, в партийном списке по минимуму должно находиться всего 11 персон, а такое количество любая партия, которая претендует на власть, должна найти.

Лев Шлосберг решил выяснить, не потребуются ли дополнительные средства для обеспечения работы избирательной комиссии, поскольку нагрузка на неё возрастёт.

«Это епархия Николая Юрьевича Цветкова [председатель Избирательной комиссии Псковской области], но по нашим данным никаких новых расходов не потребуется», - ответил глава Пскова.

«Потребуется увеличение финансирования: раньше был 1 бюллетень, теперь надо два разных», - предположил Пётр Алексеенко.

«Уважаемые политические оппоненты, первый раз вижу у вас такие переживания за нагрузки, которые придётся пережить избиркому, - ехидно прокомментировал переживания оппозиционеров депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов. — Вы сказали обо всём, кроме самих избирателей, которым теперь всё будет крайне понятно и ясно».

Он также обратил внимание, что представители оппозиционных партий много говорили о бюджетных расходах. « Вы деньги посчитали, но вы не несёте ответственности за бюджет, потому что никогда за него не голосуете», - возмутился Алексей Севастьянов.

Удивился он и реакции депутата от «Яблока» на возможное сокращение мандатов «Единой России» в гордуме. «Казалось бы, вам надо радоваться: «Единая Россия» получит не семь, а пять мандатов. Так и тут вы не радуетесь?!» - возмутился Севастьянов

Его коллега по партии Всеволод Козловский подчеркнул, что любая схема не имеет значения, если за кандидатом не стоят избиратели и реальные дела. «Надо выходить в округ и работать с людьми. Выходите, работаете, побеждайте!» - призвал он.

В итоге депутаты областного Собрания утвердили поправки к Избирательному кодексу региона сразу в двух чтениях.

Поимённо!

КРАТКО: Теперь персональные результаты голосования областных депутатов будут публиковаться в обязательном порядке

Под конец сессии областные парламентарии приняли поправки в регламент Собрания, которые предполагают публикацию поимённых результатов голосования депутатов на сайте регионального парламента.

Эти сведения будут размещаться на интернет-портале в течение 2-х дней по окончании сессии. При этом депутат, как и раньше, по распоряжению председателя Собрания вправе получить на сессии распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе. Раньше таким правом любили пользоваться некоторые избранники в виде такого политического приёма: дескать, «Мы расскажем избирателям, как вы голосовали!» Однако ярких примеров применения таких угроз припомнить старожилы региональной парламентской журналистики почему-то так и не смогли.

Олег ТОМИЛИН