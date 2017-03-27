Околоноля

22:35, 27 марта 2017, ПАИ

Сессии Псковской городской Думы давно уже не становились ареной для бурных страстей. Городские власти ставят это себе в плюс: дескать, все острые вопросы решаются заранее, так что на заседаниях гордумы депутатам не приходится брать друг друга «на голос». Корреспондент Псковского агентства информации, посетив 79-ю сессию городского парламента, убедился, что разжечь в думцах былой огонь не может ни тема ремонта дорог, ни нападки записных троллей и профессиональных хейтеров.

Нам самим не справиться

79-ая сессия Псковской городской Думы пятого созыва началась с серии отчётов. Первым депутаты заслушали начальника УМВД Пскова Сергея Сурина о работе Управления в 2016 году.

Из доклада следовало, что в Пскове зафиксировано снижение числа преступлений на целых 18%. В то же время раскрываемость подросла на 7,8%. При этом были раскрыты абсолютно все изнасилования и убийства, которых, к слову, тоже стало меньше аж на 60%.

Говоря о подростковой преступности, Сергей Сурин озвучил несколько показателей, которые редко фигурируют в публичных отчётах полиции. В частности, он сообщил, что в прошлом году были выявлены 4 факта жестокого обращения родителей с детьми, 736 родителей или законных представителей наказали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, на учёт за год поставили 28 неблагополучных семей, правда, ещё 20 с него сняли по различным основаниям.

Уже после завершения отчёта начальника УМВД директор Псковского педагогического комплекса, депутат гордумы Любовь Николаева спросила у него, как же ведётся борьба с группами в Интернете, которые склоняют подростков к самоубийству. Сергей Сурин ответил, что вообще это тема для отдельной большой беседы, но сообщил, что работа по выявлению таких групп идёт, с подростками ведут профилактические беседы. «Нам самим не справиться, - признал он. - Тут нужно задействовать все рычаги, все формы профилактики, чем мы сейчас и занимаемся». Депутаты, судя по серьезным выражениям их лиц, всю серьезность проблемы осознавали и готовы были подключиться к этой работе.

Депутат Сергей Барабанов уточнил, сколько же в городе в минувшем году зарегистрировали суицидов. По словам Сергея Сурина, в 2015 году самоубийств и попыток свести счёты с жизнью было 18, а в 2016-м - уже 37, причём в шести случаях речь идёт о детях. «Такая тенденция сохраняется и в этом году», - констатировал он.

Ещё одна тема, на которой начальник УМВД остановился более подробно, - это ситуация на дорогах. Тут, как следует из доклада, дела пошли на лад: ДТП зафиксировали на 21% меньше, число погибших сократилось в два раза, пострадавших – на 18%. В отношении нетрезвых водителей были составлены 497 протоколов. Сергей Сурин заметил, что ужесточившееся наказание за езду в пьяном виде, конечно, некоторые плоды принесло, но, в общем и целом проблему-то не решило.

Что касается продажи алкоголя, то за нарушения в этой сфере в прошлом году составили 407 протоколов, 56 псковичей понесли наказание за продажу спиртного несовершеннолетним, а изъяли из оборота почти 15 тонн спиртного.

Парламентарий Григорий Турчин вспомнил, что некоторое время назад полиция жаловалась на нехватку помещений для хранения алкоголя. Сергей Сурин отметил, что сейчас такой проблемы нет, всё решается в рабочем порядке.

Григорий Турчин обозначил ещё одну проблему. «Начинается сезон отдыха и в Детском парке один и тот же контингент, который выпивает, справляет нужду, пристаёт к гражданам, спит на скамейках. Причём этот контингент становится всё моложе», - сказал он и попросил обратить внимание на этих «отдыхающих».

В свою очередь избранный по избирательному округу № 11 депутат Григорий Стороненков поблагодарил Сергея Сурина за исполнение обещания открыть в микрорайоне Овсище участковый пункт полиции. Теперь, правда, проинформировал парламентарий, необходимо поставить домофон и повесить вывеску с указанием времени работы пункта. А ещё попросил всё же организовать там работу инспектора по делам несовершеннолетних. Сергей Сурин ответил, что таких сотрудников в городе всего 12, но предложил вариант, когда специалист будет вести приём в определённые дни и часы.

Поблагодарил начальника УМВД Пскова и глава города Иван Цецерский, заметив, что с Сергеем Суриным работа ведётся "в режиме онлайн" и у депутатов и администрации города всегда есть возможность что-то оперативно уточнить.

В итоге отчёт главы Управления парламентарии приняли к сведению.

Простите нас и спасибо за понимание

Следующим перед депутатами выступил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров. Его доклад был посвящён самой животрепещущей теме – приведению улично-дорожной сети, скверов, парков и пешеходных дорожек в соответствие с Правилами благоустройства.

Начал Алексей Захаров цифр: с 2011 по 2015 год в Пскове отремонтировали 44 километра дорог, что составляет 12% от всей протяжённости городских улиц. При этом 20 километров в настоящее время находятся на гарантийном обслуживании и подрядчики, пообещал глава УГХ, до 1 мая исправят на этих участках все проявившиеся недостатки.

Далее он перешёл к извинениям, с которыми уже неоднократно обращался к псковичам через СМИ. «Приносим свои извинения за состояние дорог и благодарим горожан за понимание», - повторил Алексей Захаров и в очередной раз назвал причину схода асфальта с улиц: «Более 100 переходов через ноль: дождь, мороз и снова дождь». Он заверил, что ямы уже вовсю латают щебнем, холодным асфальтом и методом обратной пропитки. «Но это временные меры», - пояснил Алексей Захаров.

Также он озвучил план по ремонту дорог Пскова на 2017-2018 годы, подчеркнув, что он был рассмотрен на совещании у губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Итак, на улице Вокзальной собираются заменить верхний слой асфальта и отремонтировать тротуары, на улице 128 Стрелковой дивизии, на пересечении улицы Кузнецкой и Плехановского посада кроме замены дорожного полотна запланирована установка светофоров, на улице Шестака помимо нового покрытия появится ещё и ливневая канализация, на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной ремонт будет сопряжён с устройством парковки у поликлиники №3. Также ремонту подлежат участки улиц Советской Армии, Железнодорожной, Яна Райниса, Алмазной, Советской, Юбилейной, Льва Толстого , Зонального шоссе.

«В этом году завершён проект реконструкции улиц Кузбасской дивизии, Льва Толстого, решается проблема транспортного обеспечения квартала «Северный», - доложил депутатам Алексей Захаров. Пообещал он псковичам и ремонт трёх мостов – Кузнецкого, Ольгинского и Советского, который также известен как Троицкий. Конечно, таких же глобальных работ, как в прошлом сезоне на мосту 50-летия Октября, на этих объектах не планируется: здесь заменят только верхний слой асфальта.

По словам Алексея Захарова, сейчас в Пскове не только ведётся ямочный ремонт, но началась очистка дорог от накопившейся за зиму грязи, а скоро планируется восстановить утраченную разметку, только вот в первую очередь её нанесут там, где будут проходить праздничные мероприятия к Дню Победы.

Кроме улиц, сообщил начальник УГХ, в порядок в этом году приведут 68 дворов Пскова. Позже, на этой же сессии, депутаты утвердили и План работ. С ним, кстати, можно ознакомится здесь>>>. По традиции, деньги на ремонт дворов поделили поровну между всеми 12-ю избирательным округами. Такая схема распределения средств оказалась оптимальной и уже не первый год действует в Пскове: никто из депутатов не обижен и не спрашивает, почему на его округ денег дали меньше, чем на соседний. Так вот, в этом году распределили 84 млн рублей - по 7 млн рублей «на брата». При этом общая сумма расходов, по сравнению с 2016 годом, удвоена.

Ждёт в этом году ремонт и многострадальный памятник революционеру Сергею Мироновичу Кирову на Октябрьском проспекте. «Просто стыдно его людям показывать, все отваливается, хлюпает», – охарактеризовал в сентябре прошлого года состояние монумента экс-депутат гордумы Виктор Дуля. На сессии же Алексей Захаров сообщил, что в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры по ремонту этого объекта и благоустройству парка вокруг. Облагородят в этом сезоне и сквер у танка Т-34 рядом с площадью Героев-десантников.

В финале доклада начальник УГХ напомнил, что начинается месячник по весенней уборке города и поблагодарил активистов псковского отделения Общероссийского народного фронта, которые уже провели субботник в микрорайоне Любятово. Также он проинформировал, что отправил более 200 писем руководителям различных организаций с просьбой выйти на уборку.

Кстати, в ходе выступления Серея Сурина Иван Цецерский призвал и полицию не оставаться в стороне и кроме традиционного лесопарка в Корытово присмотреть себе ещё какую-нибудь территорию для уборки.

А уже Алексею Захарову глава города рекомендовал почаще обращать внимание на социальные сети, где, как заявил он, псковичи выставляют разные фото с захламлёнными территориями, у которых есть собственник. «Мне кажется, что недостаточно в этом направлении работает УГХ», - констатировал Иван Цецерский.

«Замечание принимается», - стоически ответил Алексей Захаров, но заверил, что он просматривает соцсети и реагирует на такие снимки. Он также высказал мнение, что стоит ужесточить наказание для собственников за захламление территорий.

Ещё одним поручением для начальника УХГ от главы Пскова было наладить работу с общественниками, которые отстаивают права маломобильных групп граждан. Их представитель – Фёдоров Постнов – присутствовал на сессии и требовал при ремонте дорог учитывать сразу интересы колясочников, чтобы потом не тратить деньги и не переделывать, например, не опускать бордюрный камень. Алексей Захаров отметил, что на сегодняшний день ни один проект ремонта не пройдёт экспертизу, если в нём не будут учтены требования для маломобильных групп.

«На сколько должно быть увеличено финансирование, чтобы поддерживать дорожную сеть в нормальном состоянии?» - спросил докладчика депутат Григорий Стороненков. Какой-то конкретной суммы Алексей Захаров так и не назвал, сказав только, что финансирование необходимо увеличивать значительно.

Одним больше... одним меньше…

На минувшей сессии в Псковской городской Думе произошли некоторые изменения в составе депутатского корпуса: один депутат добавился и один – убавился.

Ещё перед началом заседания Иван Цецерский вручил депутатский значок новоиспечённому парламентарию от КПРФ Олегу Смирнову. «Он работал учителем физики и информатики в Серёдкинской школе, потом – оператором в компании «Псковнефтепродукт», сейчас – он программист в Центре качества образования», - отрекомендовал глава Пскова народного избранника.

Олег Смирнов сменил в гордуме Петра Алексеенко, который ушёл в Псковское областное Собрание, где занял место, освободившееся в связи с неожиданной смертью в декабре прошлого года лидера псковских коммунистов Александра Рогова.

А уже к середине сессии депутатов гордумы вновь стало на одного меньше: парламентарии проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги, члена фракции «Единая Россия» Александра Самуйлова. Поводом для принятия такого решения стал переезд депутата на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Причём сразу после отъезда из Пскова Александр Самуйлов говорил о намерении сохранить за собой думский мандат и даже обещал прилетать на заседания.

Таким образом, численность городского парламента не изменилась – в нём по-прежнему имеются три вакансии.

Зам по патриотизму

Кадровые перестановки в гордуме продолжились появлением нового, четвёртого по счёту, заместителя у главы Пскова. Иван Цецерский пояснил коллегам, что право имеет на трёх замов, работающих на штатной основе и напомнил, что с недавних пор его заместитель Игорь Сиротин является «внештатником», поскольку занял пост руководителя исполкома Псковского регионального отделения «Единой России».

Глава Пскова предложил на освободившуюся зарплату согласовать кандидатуру Владимира Воробьёва - военного в отставке, члена организации «Боевое братство», отца Героя России Алексея Воробьёва, погибшего в составе шестой роты в Чечне.

Депутат Григорий Турчин тут же уточнил, как перераспределятся полномочия заместителей после появления ещё одного.

Иван Цецерский ответил, что Владимир Воробьёв будет заниматься патриотическими вопросами, взаимодействовать с силовыми структурами, с призывной комиссией, также в его ведении будут воинские захоронения, государственный праздники и дни воинской славы.

Голосование по данному вопросу было тайным. В итоге назначение Владимира Воробьёва поддержали 14 коллег, пятеро оказались против.

Заметим, что работать новому заместителю главы Пскова остаётся всего несколько месяцев – в сентябре состоятся выборы нового созыва гордумы.

Карта местности

Собственно несколько вопросов, касающихся предстоящих выборов, в повестке сегодняшней сессии тоже были. Один из них и, пожалуй, самый главный при подготовке Единого дня голосование, - это согласование схемы избирательных округов города.

К перенарезке округов привели внесённые на февральской сессии изменения в Устав Пскова, касающиеся принципов формирования гордумы. Если в предыдущий созыв парламента 12 депутатов были избраны по одномандатным округам, а 13 – по партийным спискам, то теперь пропорция изменилась. В следующей Думе будут работать 15 одномандатников и только 10 «списочников».

Перед голосованием за новую схему избирательных округов, депутаты поинтересовались, есть ли соответствующая карта. Представитель Территориальной избирательной комиссии Пскова заверил парламентариев, что карта составлена и существует, но с собой он её не принёс.

Председатель комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Валерий Лесников сообщил, что на заседании его комитета при обсуждении вопроса депутаты рассматривали новую схему «в описательном виде». При этом он выразил уверенность в том, что после того, как документ будет принят, все желающие смогут сами себе нарисовать карту округов.

За новую схему проголосовали 14 депутатов, четверо воздержались.

А приглашённый на заседание Фёдор Постнов тут же спросил, как обстоят дела с доступностью новых избирательных участков для маломобильных групп населения. Иван Цецерский подчеркнул, что работа для обеспечения доступа на участки инвалидов ведётся, но заметил, что в некоторых округах избирательные участки расположены в старых зданиях, необорудованных пандусами или подъёмниками. Он напомнил, что у людей с ограниченными возможностями есть возможность организовать голосование на дому, для чего необходимо оформить заявление, а также заверил, что тем, кто всё придёт на избирательный участок, обязательно обеспечат к нему доступ.

Кроме того, на минувшей сессии парламентарии дали добро отдельным учреждениям на предоставление в аренду муниципального имущества Всероссийской политической партии «Единая Россия» для проведения предварительного внутрипартийного голосования. И если в прошлом году при рассмотрении аналогичного документа у депутатов возникал вопрос о том, законно ли проводить такое мероприятие в школах, то в этот раз парламентариев волновала только финансовая сторона.

«Оплачивать будет Игорь Евгеньевич Сиротин», - заявил коллегам Иван Цецерский. «Лишняя копейка в бюджет – это тоже не плохо», - добавил он, после чего депутаты проголосовали за предоставление аренды.

Профинансировать дефицит

О пополнении бюджета города речь на предъюбилейной сессии также шла. На этот раз в городскую казну поступили 302 млн рублей, из которых 275 млн - субсидии, 3,3 млн – субвенции, а 24 млн рублей – неналоговые доходы города.

При этом 236 млн рублей пойдёт на ремонт улицы Свердлова и прилегающих скверов, 9 млн рублей – на софинансирование строительства водозабора подземных вод второй очереди первого этапа, 9,8 млн рублей - на обеспечение жильем молодых семей, 250 тысяч рублей – на устройство пандуса в школе № 28, 1,5 млн рублей – на переоборудование входной группы Городского культурного центра, 3 млн – на завершение строительства школы в дерене Борисовичи.

Неналоговые доходы города в основной своей массе будут направлены на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, а также на ремонт второго этажа школы «Мастер».

Депутат Владимир Коваленко поинтересовался у начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, нельзя ли изыскать деньги на утепление туалетов в школе №17. «Вы сказали, что это можно сделать за счёт учебников», - напомнил он.

Докладчица ответила, что профинансировать эти работы можно будет из тех 200 тысяч рублей, которые школа получит на подготовку к новому учебному году.

Тогда Владимир Коваленко предложил выделить на туалеты часть денег, предусмотренных на ремонт кровли учебного заведения. «Если при конкурсных процедурах удастся сэкономить, то прекрасно», - сказала на это Тамара Винт.

«Почему не направляем средства на погашение дефицита бюджета?» - спросил докладчицу Григорий Турчин. Тамара Винт пояснила, что сейчас направить деньги на эти цели нельзя, потому что городские детсады и школы надо готовить к новому учебному году. Она пообещала, что при составлении бюджета на следующий год администрация постарается предусмотреть либо меньший дефицит, либо его полное отсутствие.

«270 миллионов получили и не можем погасить часть дефицита?» - недоумевал Григорий Турчин. Начальник финуправления обратила внимание на то, что это целевые средства, полученные из федерального и регионального бюджетов, и пустить их на что-либо иное невозможно.

Подвёл итог обсуждению председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов. «Поправки позволяют сбалансировать бюджет и решить те задачи, которые сегодня являются первоочередными», - заявил он.

В итоге все депутаты, кроме Григория Турчина, поддержали изменения в главный финансовый документ города.

Задним числом

Основная часть повестки дня 79-й сессии гордумы была посвящена имущественным вопросам. Одним из пунктов депутатам предлагалось одобрить крупную сделку Управления капитального строительства. Речь шла о заключении договора подряда с ООО «Стройсистема» на возведение многоквартирного дома по адресу: Зональное шоссе, 5. Цена вопроса – 59 млн рублей.

Иван Цецерский заметил, что документы в гордуму поступили не заранее, а уже после того, как был проведён конкурс на строительство дома и определён его победитель. «Что мешает заблаговременно предоставлять документы? - возмутился он. – Почему мы задним числом одобряем?»

«Конкурс полгода назад был объявлен! Неужели за это время нельзя было уведомить депутатов», - поддержал его парламентарий Сергей Барабанов.

Глава администрации города Игорь Калашников пояснил, что если уведомлять Думу перед проведением конкурса, то один и тот же вопрос депутатам придётся рассматривать дважды: до и после определения победителя.

В итоге парламентарии сделку всё же одобрили, а депутат Валерий Лесников, который, похоже, пригласил на сессию Фёдора Постнова, уточнил, как будут обстоять дела с доступной средой в новом доме. «Какая там социальная инфраструктура, на сколько машин стоянка?» - включился в обсуждение и сам Фёдор Постнов. Представитель подрядной организации заверил, что «всё в соответствии с документами». Тогда Иван Цецерский попросил Фёдора Постнова лично проверить проект.

Ещё один вопрос касался предоставления в аренду общественному движению «ПсковАРТ» части нежилого помещения в «Доме Сафьянщикова» на Советской набережной, 9. Парламентарии оказались не против, но сократили срок аренды с пяти лет, прописанных в проекте решения, до трёх.

Вопрос прошёл гладко, хотя в предыдущий раз, в 2013 году, он вызвал много споров в городском парламенте. Тогда дом депутаты сдали движению «ПсковАРТ» не с первого раза. Сначала художники просили скидку в 99% на аренду, тогда бы им пришлось платить всего 13,5 тысяч рублей в год, но этот вариант ни один из народных избранников не поддержал. А через несколько месяцев дом «ПсковАРТу» отдали бесплатно на три года, согласившись с предложением Ивана Цецерского «выделить здание художникам безвозмездно, а потом посмотреть на результаты такой поддержки и оценить, нужна ли она».

Кроме того, на прошедшем заседании председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Лариса Морозова отчиталась о приватизации недвижимости в прошлом году. По её словам. в 2016-ом планировалось продать 32 объекта, но реализовать удалось только 12. При этом 9 из них «ушли» с аукциона, а три – объекты культурного наследия в состоянии руин – по результатам конкурсов. Бюджет на этом заработал 20 млн рублей вместо 63,3 млн, на которые рассчитывали про формировании плана приватизации.

«Очень рады продажам, которые произошли», - заявила, несмотря ни на что, Лариса Морозова.

Иван Цецерский спросил, с какими сложностями сталкивается комитет. «Рынок депрессивный. Приходится активно искать покупателей», - ответила докладчица и добавила, что например, дом 71 на Плехановском посаде продавали целых четыре года, но только в 2016-м нашёлся покупатель.

* * *

Завершая сессию, глава Пскова по традиции поблагодарил депутатов и администрацию города за конструктивную работу и за хорошую подготовку к сессиям, которая позволяет не тратить время на дополнительное обсуждение вопросов. «Если вы все останетесь в новом созыве городской Думы, то будет очень легко работать. Это на руку городу», - заключил Иван Цецерский.