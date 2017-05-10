Псковский политкалендарь: Апрель 2017 года

18:37, 10 мая 2017, ПАИ

Собирается ли Андрей Турчак на третий губернаторский срок, а если нет, то кто станет его преемником? Повод задуматься на этот счет появился у политически озабоченных псковичей в середине апреле. Ну а в самые последние дни месяца появилась возможность окинуть взором ряды «кандидатов в кандидаты» в гордуму Пскова от «Единой России», понаблюдать за внутривидовой борьбой псковсикх либералов и ренессансом псковских же националистов. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Я бы в тренеры пошел…

12 апреля Псковское агентство информации опубликовало эксклюзивное интервью с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Казалось бы, в том, что первое лицо области общается со СМИ (тем более, входящим в состав государственного медиахолдинга), нет ничего сверхъестественного. Однако надо помнить, что глава региона вовсе не часто общается со СМИ иначе, чем в формате ответов на вопросы читателей («когда починят крышу?!!» и т.п.) либо блиц-интервью «на злобу дня» в радио- или телеэфире.

В последний раз с редакторами местных СМИ губернатор встречался в апреле 2016 года, и то в режиме «не для печати», а большое обстоятельное интервью он давал лишь дважды, последний раз – в 2013 году. Именно поэтому достаточно откровенные ответы Андрея Турчака на прямые вопросы не могли не вызвать интерес у широкой аудитории, не равнодушной к региональной политике.

Тем более, что в беседе сходу был затронут вопрос «третьего срока». «Третий срок… Это когда будет, дожить надо… У нас сейчас задача достойно ответить на все экономические вызовы. В сентябре состоятся выборы в гордумы Пскова и Великих Лук, я не говорю уж о выборах глав районов и довыборах в областное Собрание. В марте – президентская кампания. А там уже надо будет определяться. Потому что если выборы губернатора в сентябре 2019 года, то в феврале-марте должны быть какие-то решения», - заявил г-н Турчак.

А затем, неожиданно для многих, заявил: «По закону право на третий срок у меня есть. По моим внутренним ощущениям и убеждениям – я уже неоднократно говорил – нужно что-то менять раз в 7-8 лет…». Впрочем, он тут же поспешил сохранить интригу, многозначительно добавив: «Но есть и обязательства».

«Почему обязательно должно хотеться большего? Не большего, а просто другого! Может быть, вернуться к семье. Может быть, тренером поработать. Но такие желания могут возникать, если на тебе нет уже повешенной ответственности. На мне она есть. Я не могу прийти и сказать: мне все надоело, я пошел заниматься тренерской работой!» - совсем уж разоткровенничался губернатор.

Эти заявления порядком заинтриговали представителей региональной элиты. По традиции они начали строить предположения, не намерен ли Андрей Турчак досрочно покинуть свой пост и кто мог бы стать его преемником. Смелее прочих на эту тему выступил член команды Турчака, сенатор от Псковской области Александр Борисов.

Уже в начале мая в псковском эфире радиостанции «Эхо Москвы» он очертил круг этих людей: председатель областного Собрания Александр Котов, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, вице-спикер регионального парламента Виктор Антонов, глава областной столицы Иван Цецерский. А, кроме того, не исключил и своего участия в губернаторских выборах в качестве кандидата в том случае, если «партия скажет «надо!».

Действующий губернатор в интервью ПАИ, между тем, отмежевался от действий своего аппарата своей администрации, по мнению суда, не выполнившего закон в части предоставления альтернативных мест организаторам митинга сторонников Алексея Навального в Пскове 26 марта.

«Вы меня спрашиваете?! Этим занимается аппарат администрации. Я свою позицию высказал: надо было предложить, и пусть бы они пошли туда», - ответил он на вопрос о том, почему псковским «октябрятам» не было предложено другое место для их акции. (Кстати, стоит отметить, что псковские судьи раз за разом переносят рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении «могучей кучки», задержанной 26 марта на ступенях кинотеатра «Октябрь». Судя по всему, у них возникли вопросы к аргументации правоохранителей).

Андрей Турчак также прокомментировал фильм-расследование Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве, сославшись на собственный печальный опыт попадания в сферу внимания Фонда борьбы с коррупцией («такие методы, технологии работы у этого человека – надергивание и компиляции»).

Кроме того, он согласился с уничижительной критикой псковской «Молодой гвардии «Единой России», тщетно пытавшейся 26 марта создать видимость альтернативы несогласованному митингу, а также российскую молодежную политику в целом. И заверил, что машина станции переливания крови, которой пытались загородить баннер «Турчака – в отставку» на Октябрьской площади – «это позор», а перенос «гайд-парка» оттуда на «четыре угла» - «это взвешенное решение, только его надо было принимать раньше».

В качестве небольшой сенсации можно рассматривать и слова губернатора о том, что при необходимости он вновь готов сесть за стол переговоров с Михаилом Гавунасом, в настоящее время находящемся в Израиле и заочно требующим с билбордов передать свое псковское дело в суд.

Наконец, глава региона прокомментировал особенности предварительного голосования «Единой России» на выборы в гордуму Пскова. «Учитывая, что следующие выборы в представительные органы власти еще не скоро, количество желающих, в том числе и тех, кто готов примкнуть из других партий, уже большое. Желающие просто ломятся: из партий, из бизнеса, из активистов», - заверил он (о том, как в итоге обстоит дело – читайте ниже).

По мнению Турчака, главными соперниками «ЕР» на предстоящих выборах станут, во-первых, «протест», а во-вторых – «она сама». И еще непонятно, какой из противников тут страшнее. Впрочем, об этом – также в следующей главе нашего обзора.

Партия веселых и находчивых

28 апреля псковские единороссы подвели итоги выдвижения «кандидатов в кандидаты» от «партии власти» на выборы в Псковскую городскую Думу. Список из 85 претендентов не остался без внимания наблюдателей. Впрочем, несмотря на многообещающие анонсы губернатора, сенсаций там не обнаружилось. Разве что, если не считать таковыми участие в предварительном голосовании «Единой России» бывших членов фракций «Справедливой России» и КПРФ в гордуме Евгения Самуйлова и Дмитрия Барабанова, а также экс-руководителя регионального отделения «Трудовой партии России» Игоря Балабуста.

На мандаты нового созыва претендуют 16 действующих членов фракции «Единой России» (собственно, вся фракция за исключением Виктора Рулева, который стал депутатом лишь в апреле взамен выбывшего «на Север» Александра Самойлова). При этом очевидно, что наличие депутатского удостоверения и значка вовсе не является гарантией победы в праймериз. Среди «новичков» есть вполне поднаторевшие в политике люди, а также те, у кого вполне может хватить финансовых и административных ресурсов для победы.

В их числе, к примеру, Владимир Афанасьев и Александр Коновалов, в свое время работавшие политтехнологами в команде Михаила Кузнецова, а затем и в его администрации; экс-депутат гордумы Сергей Калинин, променявший мандат на должность заместителя председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ; активисты Общероссийского народного фронта Галина Невалённая и Сергей Елизаров; директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев; давно уже пытавшиеся войти в региональную политику предприниматели Денис Иванов, Иван Мешков, Виталий Козырев. Явно не просто так подали документы на праймериз помощники нескольких депутатов гордумы, помощник главы города Наталья Семенова и управляющая делами Псковской городской Думы Светлана Комарова.

Кроме того, в списке участников праймериз можно выделить сразу несколько групп: руководители управляющих компаний, председатели «первичек» партии «Единая Россия» (а также начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального исполкома партии Галина Никитина), члены «Молодой гвардии «Единой России», сотрудники Псковского агротехнического колледжа и Ледового дворца.

Несомненно, большинство из них выполняет роль «политической массовки». Впрочем, даже кажущиеся сейчас аутсайдерами предварительного голосования участники теоретически вполне могут преподнести сюрпризы. Перефразируя известное высказывание, у каждого «молодогвардейца» в ранце вновь есть депутатский мандат: пример феноменального успеха лидера псковской организации «МГЕР» Лидии Драгуновой у всех перед глазами.

Так или иначе, но, похоже, прогноз главы Пскова (и, по совместительству, руководителя городского отделения «Единой России») Ивана Цецерского выглядит вполне убедительно. Напомним, глава города в интервью ПАИ заявил: «Думаю, что после 28 мая, когда пройдет предварительное голосование, одна треть нынешних депутатов от «Единой России» в списки кандидатов не попадет. Сохранится человек 8-9, остальные будут новичками, такой у меня прогноз».

Подробнее об участниках предварительного голосования «ЕР» можно прочитать в статье Псковского агентства информации «Как бы выборы».

Тем временем псковская «Единая Россия» активно пиарит предстоящее предварительное голосование и некоторых его участников. Напомним, в городском отделении партии вовсю метет «новая метла» в лице новоиспеченного руководителя исполкома Игоря Сиротина (который также возглавит штаб «ЕР» на выборах в гордуму) и приглашенного им на должность пресс-секретаря Игоря Вознесенского.

Пресс-релизы псковской «Единой России» с некоторых пор вызывают некоторое недоумение у представителей СМИ. Любой без исключения информационный повод в них – от соревнований по спортивному ориентированию до фестиваля рыбной ловли – служит лишь «рамкой» для высказывания участника праймериз о сути предварительного голосования. Прямо как в старинном анекдоте про студента: «Но если бы у рыб была шерсть…».

Все это, видимо, кажется псковским единороссам верхом креатива. И остается только догадываться, какие еще нестандартные ходы они приберегли непосредственно для думской кампании.

«Кто такой «Гоша Ариец»?»

29 апреля в Пскове проводила свое первое крупное мероприятие «Открытая Россия»: общественно-политическое движение, в массовом сознании неразрывно связанное с именем экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского (хотя не далее как 15 апреля он и ушел с поста руководителя движения). В рамках общероссийской акции «Надоел» «открытороссы» собирали в псковском «гайд-парке» на «четырех углах» подписи под обращенным к Владимиру Путину требованием не выдвигаться на следующий президентский срок (всего, по информации ПАИ, в Псковской области было собрано и отправлено в администрацию президента 19 (девятнадцать) подписей).

Учитывая, какой фурор произвела в соцсетях (и в администрации области) мартовская акция «новой оппозиции», все сколько-нибудь интересующиеся региональной политикой люди с интересом следили за развитием ситуации.

Акция «Надоел» была благополучно согласована, но оказалась весьма немногочисленной: участие в ней приняли около четырех десятков человек (надо, впрочем, вспомнить, что 29-е апреля не отличалось хорошей погодой). Однако несколько неожиданным оказался состав ее участников, а также флаги и лозунги, под которыми они пришли на площадку «гайд-парка».

Еще на этапе анонсирования акции автор ПАИ обратил внимание, что раздававшиеся в Пскове активистами «Открытой России» флаеры выдержаны в цветах «имперки»: черно-бело-желтого флага Российской Империи, являющегося одним из символов российских националистов. Тогда это показалось лишь совпадением. Однако именно под имперскими флагами пришли на акцию ее участники, в числе которых оказались псковские националисты Дмитрий Беляев и Григорий Павлов (более известный в городе, впрочем, как «Гоша Ариец»).

В частности, на «четырех углах» был развернут исполненный в «имперских» цветах баннер с лозунгом «За права и свободы русского народа» с символикой неформального объединения «Псковская русская вечевая республика».

Этот факт незамедлительно стал поводом для споров о том, что же все-таки случилось: в псковской «Открытой России» пришли к власти националисты, оказавшиеся самой организованной в рядах местной «младооппозиции» силой, или же имеет место быть «провокация спецслужб» и «политическая многоходовка», инициированная региональной администрацией?

Волна обсуждения дошла и до федерального руководства движения. Один из руководителей «Открытой России» Мария Баронова в своем канале в модном мессенджере Telegram даже задалась вопросом - «И все же, кто такой Гоша Ариец, нацбол»? И, попутно, упрекнула псковских «яблочников» в очередной попытке «раскачать оппозиционную лодку»: «кто такой Гоша Ариец я без понятия, а с учетом того, что это написал канал «Псковской Губернии», один из руководителей которой не чужд Открытой России и наверное можно было сначала все в личном виде как-то обсудить внутри коллектива, так сказать. А раз это делается в таком виде, то значит цель прыгнуть. Также напоминаю, что в день учреждения ОР в Пскове Лев Маркович [Шлосберг, лидер псковского регионального отделения «Яблока» - ПАИ] ревностно запретил всем членам Яблоко появляться на учредительной конференции».

Сама же псковская «Открытая Россия» на следующий день в своем паблике в «ВКонтакте» разместила пост следующего содержания: «Как пишут многие СМИ, оно [мероприятие 29 марта - ПАИ] прошло с «националистическим акцентом». Это верно в том смысле, что символики Открытой России действительно не было, а флаги и баннер развернули только участвующие в митинге националисты. Почему не было символики Открытой России - возможно кто-то еще не знает. Смысл в том, что символика, бывшая у движения, схожа с символикой организации, внесенной накануне в реестр «нежелательных» (этот статус хуже и опаснее статуса «иностранного агента»). Поэтому федеральное руководство движения рекомендовало своим подразделениям отказаться от использования символики Открытой России в связи с известными рисками».

Добавим, что, действительно, 26 апреля Генпрокуратура РФ сообщила, что «Открытая Россия», наряду с «Институтом современной России», признана в Российской Федерации «нежелательной организацией». «Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - пояснило ведомство.

При этом уточнялось, что информация о принятом генпрокуратурой решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Между тем, сами «открытороссы» по мотивам скандальной акции продолжили и усилили «внутривидовую борьбу». Так, член координационного совета «Открытой России» Игорь Батов разместил на своей странице в социальной сети Facebook фото уже упоминавшегося флаера, сопроводив его следующим комментарием: «Сегодня подводили итоги акции 29 апреля. Отдельное спасибо за печатание листовок против Путина Константину Вилкову, который взял за это всего 15 тыс. рублей от сетевого движения «Открытая Россия» Ходорковского. Красивые получились».

Таким образом, он, очевидно, попытался скомпрометировать, с одной стороны, лидера псковской «Родины» Константина Вилкова, а с другой – председателя координационного совета «ОР» Юрия Каныгина. Именно он, как выяснилось из комментариев, разместил заказ в «нерукопожатной», с точки зрения г-на Батова, типографии.

Новый виток сетевого скандала заставил многих вновь задуматься о дальнейшей судьбе псковской «Открытой России», которая еще на этапе создания заставляла усомниться в способности представителей местной несистемной оппозиции договориться между собой.

После этого тот факт, что псковские националисты, по крайней мере на время, оказались лицом «ОР», выглядит уже не как результат политических интриг «Дома советов» (хотя случившееся, безусловно, играет ему на руку), а как логическое следствие того, что «Гоша Ариец» и его соратники в плане организованности и «внутрипартийной дисциплины» оказались на голову выше псковских «либералов».

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Такими ПАИ увидело основные политические события апреля. Май, с его многочисленными праздниками, обещает оказаться куда скромнее. Ну а политикам надо сосредоточиться на подготовке к грядущим выборам: фотографироваться с ветеранами и готовить отчеты об участии в патриотических акциях. Обратный отсчет после старта избирательных кампаний вот-вот начнется.