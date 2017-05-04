Как бы выборы

18:30, 05 мая 2017, ПАИ

В сентябре 2017 года в Псковской области состоится целый ряд выборных кампаний. Но, безусловно, наиболее масштабная и значимая среди них – по выборам депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва. Выборы в городской парламент, к неудовольствию оппозиционных партий, пройдут по новым правилам: с большим числом одномандатников, перенарезанными округами и иными принципами формирования партийных списков. Ну а «Единой России» предстоит определиться с кандидатами в гордуму путем процедуры праймериз «первого типа»: с общегородскими «как бы выборами», назначенными на 28 мая. Понятно, что эта дорогостоящая и трудоемкая работа не слишком радует единороссов. Тем не менее, реализуя федеральные установки, они были вынуждены скрепя сердце засучить рукава. В конце апреля окончательно определился круг участников предварительного голосования «ЕР». Псковское агентство информации изучило их список и сделало некоторые выводы.

В поисках «лишнего билетика»

Принять участие в предварительном голосовании выразили желание 85 человек. 18 из них – действующие депутаты Псковской городской Думы. Это обстоятельство позволило секретарю Псковского регионального отделения «Единой России» Александру Котову заявить, что в праймериз участвует «достаточное количество свежих лиц».

Добавим, что ранее секретарь городской «ЕР», глава Пскова Иван Цецерский высказывал предположение, что в результате выборов нового созыва гордумы обновится как минимум 1/3 состава фракции «Единой России» в представительном органе. «Думаю, что после 28 мая, когда пройдет предварительное голосование, одна треть нынешних депутатов от «Единой России» в списки кандидатов не попадет. Сохранится человек 8-9, остальные будут новичками, такой у меня прогноз», - заявил Цецерский.

Вновь намерены претендовать на депутатские мандаты Андрей Аленичев, Константин Болотин, Владимир Воробьев, Сергей Гаврилов, Евгений Иванова, Владимир Коваленко, Илья Комиссаров, Валерий Лесников, Любовь Николаева, Елена Полонская, Игорь Сиротин, Григорий Стороненков, Григорий Турчин, Ольга Федорова, Иван Цецерский и Игорь Шеменев. Не включился в борьбу за место в гордуме лишь Виктор Рулев, который получил мандат лишь в конце апреля, вместо покинувшего Пскова Александра Самойлова.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркивает, что у местной политической тусовки складывается впечатление, что победа в праймериз является гарантированным «билетом» в гордуму. «Есть такое впечатление. Оно складывается из звонков, не мне, я их игнорирую – Жаворонкову, Цецерскому, Калашникову, например. Все же пытаются «зайти» через кого-то», - признавал глава региона в недавнем интервью ПАИ. «Учитывая, что следующие выборы в представительные органы власти еще не скоро, количество желающих, в том числе и тех, кто готов примкнуть из других партий, уже большое. Желающие просто ломятся: из партий, из бизнеса, из активистов», - пояснял он.

Андрей Турчак анонсировал появление в списке участников праймериз «знаковых персонажей», но отказывался заранее называть их фамилии. Сегодня, когда состав претендентов уже известен, кто из них могут считаться «знаковыми» - не вполне ясно.

Видимо, губернатор все-таки имел ввиду не председателя Псковского регионального союза профсоюзных организаций «Соцпроф» Игоря Балабуста, который для того, чтобы иметь право заявиться на предварительное голосование «ЕР», покинул пост руководителя Псковского регионального отделения «Трудовой партии России».

Если на то пошло, то куда больше на роль приобретений для «партии власти» подходят Евгений Самуйлов и Дмитрий Барабанов: выдвинувшиеся на предварительное голосование «ЕР» депутаты из нынешнего созыва гордумы, не являющиеся членами фракции «Единой России».

Операция по смене партии

Сперва стало известно, что баллотироваться в новый состав гордумы от «партии власти» намерен Евгений Самуйлов, который за два с половиной месяца до этого покинул «Справедливую Россию» из-за «несовпадения взглядов с руководством регионального отделения».

Уже тогда было понятно, что Самуйлов не намерен уходить из «большой политики»: «Я предполагаю участие в выборах в сентябре. Политика – это искусство компромиссов, поэтому возможны варианты», - заявил он, комментируя свой разрыв со справедливороссами. Ну а после того, как депутат отклонил предложение КПРФ о сотрудничестве в рамках предстоящей кампании, стало понятно, что путь у него теперь один: в «Единую Россию».

В комментарии по итогам выдвижения на праймериз Евгений Самуйлов пояснил, что, по его мнению, «Единая Россия» - это та партия, которая может реально повлиять на события, происходящие в Пскове. И что в случае победы на выборах он надеется с «Единой Россией» «принести больше пользы и сделать больше полезного».

Также он рассказал, что его участие в предварительном голосовании обсуждалось с руководством «Единой России». «В моем возрасте очертя голову в омут не бросаются, конечно, предварительные разговоры были, - пояснил Евгений Самуйлов. - Мы обговаривали возможное развитие событий, говорили о решении конкретных городских дел. Да, предварительные консультации были, скрывать этого не стану».

Любопытно, что благодаря выдвижению г-на Самуйлова стало достоянием широкой общественности его новое место работы. Как выяснилось, он является заместителем директора муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор», которое возглавляет другой депутат, член фракции КПРФ Валерий Петров (причем на сайте предварительного голосования была допущена ошибка, и Евгения Самуйлова поименовали руководителем инкубатора).

Тот факт, что депутат занимает «блатную» муниципальную должность недвусмысленно указывает на то, что он занял прочное место в городской «обойме» и руководство муниципалитета возлагает серьезные надежды на его участие в выборах и переизбрание в гордуму.

Еще один «перебежчик» в рядах участников праймериз – Дмитрий Барабанов, в нынешнем созыве гордумы представляющий фракцию компартии, по спискам которой он был избран. Впрочем, сам г-н Барабанов считает, что «не поступился принципами»: «Я не состоял в уважаемой мною КПРФ, честно отработал во фракции весь созыв. Как человеку непартийному, с активной жизненной позицией, с желанием работать на благо Пскова, развивать наш город, мне ничто не мешает попробовать свои силы на площадке партии «Единая Россия». Депутат также отметил, что считает необходимым продуктивно взаимодействовать с той политической силой, которая реализует максимально возможное число проектов для жителей.

Псковские коммунисты в этой связи поспешили «сделать хорошую мину при плохой игре». Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко заявил ПАИ, что «это его право», так как «он не член партии и обязательствами не связан». «На этих выборах мы на него уже не рассчитывали», - заверил лидер псковских коммунистов. Отметим, ранее в интервью Псковскому агентству информации Петр Алексеенко заявлял: «Мы решили отказаться от такой практики, когда люди хотят быть депутатами и за это нам предлагают деньги».

Считается, что Дмитрий Барабанов близок к крупному псковскому предпринимателю Игорю Савицкому. Г-н Савицкий и сам избирался по спискам КПРФ в предыдущий созыв Псковского областного Собрания. Однако затем внезапно охладел к политике, и в новый созыв регионального парламента баллотироваться уже не стал. Возможно, именно после этого и Барабанов счел за лучшее прекратить свое сотрудничество с компартией.

Дмитрий Барабанов является директором и учредителем ООО «Базовый элемент», - компании, регулярно выигрывающей крупные муниципальные подряды в сфере ЖКХ. И нет никаких сомнений, что единороссы также охотно готовы видеть г-на Барабанова в своих рядах в новом созыве гордумы.

Сплошные #людидела

Помимо действующих парламентариев, намеренных закрепить свои политические позиции в новом созыве гордумы, в списке участников праймериз есть целый ряд людей, серьезность политических амбиций которых также вполне очевидна. Судя по всему, именно они и составят основную конкуренцию выходцам из 5-го созыва.

В их числе можно назвать Владимира Афанасьева и Александра Коновалова. Оба, в свое время, были политтехнологами в команде Михаила Кузнецова (в 1999-2003 – депутат Госдумы от Псковской области, в 2004-2009 – губернатор региона), а затем занимали посты в областной администрации. Сегодня г-н Афанасьев, по некоторым данным, близок к крупному предпринимателю, депутату регионального парламента Яну Лузину. А Александр Коновалов – давно уже работает в команде другого известного в Пскове бизнесмена, также являющегося областным депутатом: Алексея Севастьянова.

Вернуть мандат городского депутата намерен Сергей Калинин. Начиная с 2004 года, он трижды избирался в гордуму и дважды участвовал в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова. А в конце 2016 года отказался от депутатского мандата ради должности заместителя председателя Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ. Впрочем, оговорившись, что, возможно, еще захочет вернуться в представительный орган. Похоже, действительно, захотел.

Среди участников праймериз также целая когорта представителей Общероссийского народного фронта. Помимо руководителя регионального исполкома ОНФ Григория Турчина, который является действующим депутатом гордумы, на мандаты претендуют «фронтовики» Игорь Иванов, Галина Невалённая и Сергей Елизаров. Должность г-жи Невалённой, – а она возглавляет псковскую городскую поликлинику № 2, - согласно расхожему среди псковских политтехнологов мнению, фактически гарантирует ей победу в случае участия в выборах. Ну а г-н Елизаров, курирующий в регионе проект ОНФ «Генеральная уборка», направленный на борьбу с несанкционированными свалками, сегодня является чуть ли не самым медийным лицом в местном отделении Общероссийского народного фронта.

Другой претендент на мандат, директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, уже начал собственную кампанию. На баннерах так называемого «сити-формата», принадлежащих МП, размещены фотографии самого г-на Тюменцева и, видимо, его товарищей по политической коалиции (в их числе, к примеру, Валерий Лесников), с не слишком скромным хэштегом #людидела. Стоит ли удивляться, если впоследствии он станет слоганом их выборной кампании?

Явно нацелены на победу и молодые предприниматели, уже пытавшиеся участвовать в праймериз в областное Собрание: Денис Иванов и Иван Мешков. Другое дело, улыбнется ли им удача хотя бы в случае с гордумой? А их коллега Виталий Козырев в минувших выборах в региональный парламент пытался участвовать в качестве самовыдвиженца, но, впрочем, даже не был зарегистрирован. Теперь он также участник предварительного голосования «ЕР».

Баллотироваться в гордуму от «Единой России» хочет и Валентин Иванов, с 2000 по 2009 годы занимавший пост первого вице-мэра Пскова в администрации Михаила Хоронена. Опыт более чем весомый. Однако если вспомнить последнюю попытку самого г-на Хоронена вернуться во власть (в сентябре 2016 года он баллотировался в Госдуму и областное Собрание от «Патриотов России», но потерпел сокрушительное поражение), то шансы его зама на мандат депутата гордумы выглядят весьма призрачно.

Еще одно неожиданное лицо среди участников праймериз – Виктор Петров. Ныне – директор одной из управляющих компаний Пскова, а в свое время – руководитель УВД по городу Пскову и чиновник городской администрации, с именем которого связан ряд скандалов.

Групповые занятия

Кстати, г-н Петров – далеко не единственный представитель ЖКХ среди потенциальных претендентов на мандаты. В списке – сразу несколько руководителей управляющих компаний.

«Списком» также идут члены «Молодой гвардии «Единой России» и члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Одних только помощников депутата Псковского областного Собрании Лидии Драгуновой, возглавляющей «МГЕР» в регионе, среди участников предварительного голосования целых два.

Еще один «кластер» - представители Псковского агротехнического колледжа. В праймериз участвуют его директор Сергей Янкин, а также два преподавателя этого учебного заведения. Похожая «коалиция» сложилась и из сотрудников Ледового дворца (Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция спортивных сооружений»): в процедуре праймериз он представлен заместителем директора и юрисконсультом.

Также в числе участников предварительного голосования несколько руководителей «первичек» «Единой России» и даже начальник отдела АПР (агитационно-пропагандистской работы) регионального исполкома партии Галина Никитина. Наконец, на праймериз заявились помощники нескольких депутатов гордумы, помощник главы города Наталья Семенова и управляющая делами Псковской городской Думы Светлана Комарова.

Зачастую, трудно сходу понять, кто из участников праймериз играет роль «политической массовки», а кто – сколько-нибудь серьезно претендует на «главную роль». Впрочем, в списке есть и очевидные спойлеры. В их числе, к примеру, пресс-секретарь псковского Горводоканала, участвующая в праймериз в округе № 11. Трудно представить, что она всерьез намерена «подсидеть» своего непосредственного начальника – директора муниципального предприятия, действующего депутата гордумы Константина Болотина, выдвинувшегося в том же округе.

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Очевидно, что итоги предварительного голосования не могут не принести сюрпризы. И, если прогноз главы Пскова оправдается, что в списке кандидатов, выдвинутых на выборы в гордуму Пскова «Единой Россией», будет немало новых лиц. Впрочем, не стоит забывать, что 28 мая нас ждут все-таки «как бы выборы». А настоящая кампания, в которой представители «партии власти» сразятся с оппозиционными кандидатами, развернется уже позже: ближе к концу лета.

И хотя многие, памятуя викторию «ЕР» на выборах в гордуму в 2012 году, склонны заранее отдать большинство в новом созыве городского парламента единороссам, нельзя списывать со счетов фактор форс-мажора. В конце концов, как справедливо заметил псковский губернатор, у «Единой России» на предстоящих выборах будут два противника: «Она сама. И протест».

Сергей МАРТОВ