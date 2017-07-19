«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»

13:31, 19 июля 2017, ПАИ

На фестивале «ПАРК-ПРОФИ», который состоится 20 июля в 19:00 на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове будет работать «ралли-такси». Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, в лотерею будут разыграны три бесплатные поездки на «боевом» раллийном автомобиле, которыми можно будет воспользоваться сразу же на площадке фестиваля.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть, как устроен раллийный автомобиль, сфотографироваться с ним.

Покататься псковичи смогут на «Рено Логане», на котором псковские спортсмены неоднократно выигрывали раллийный монокубок Renault Logan Cup. В начале июля на ралли «900 озёр» на этом автомобиле великолукские гонщики Владислав Супрун и Олег Стебнюк завоевали «серебро» в группе Б-10 этапа Чемпионата Белоруссии и вошли в десятку лучших класса 1600Н по итогам этапа Кубка России.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».