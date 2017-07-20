В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ»

13:42, 20 июля 2017, ПАИ

Победители фестиваля «ПАРК-ПРОФИ», который состоится сегодня, 20 июля, в 19:00 на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, получат сертификаты на заезд в картинг-клубе RPM Kart Pskov.

Кроме того, сертификат и несколько купонов на солидную скидку на картинг-заезд будут разыграны среди зрителей конкурса, сообщили Псковскому агентству информации в картинг-клубе RPM Kart Pskov.

Добавим, что RPM Kart Pskov - единственный в Пскове картинг-клуб, где каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим пилотом Формулы 1. Он располагается на подземной парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). Здесь проводят бесплатные мастер-классы для начинающих пилотов, соревнования для заядлых картингистов.

По четвергам в клубе проходят гонки недели, в которых могут принять участие все желающие и побороться за право стать лучшим картинг-пилотом Пскова. «Мы дарим море радости и веселья от каждого заезда, а главное – учим побеждать!», - подчеркнули в компании.

Телефон для записи на картинг-заезд - 67-26-26.

Добавим, что продажи присадок и масел Cupper в Пскове и области начнутся в сентябре, вместе со стартом ралли «Cupper Псков-2017». Эта гонка состоится 30 сентября.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.