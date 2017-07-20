0
16:56
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
15:01
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
13:42
В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ»
11:52
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
10:43
О футболе и кино расскажет сегодняшний гость проекта ПАИ-live
18:28
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17:44
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
Еще новости
  • Коротко
Спорт

В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ»

Победители фестиваля «ПАРК-ПРОФИ», который состоится сегодня, 20 июля, в 19:00 на парковке ТРК «Акваполис» в Пскове, получат сертификаты на заезд в картинг-клубе RPM Kart Pskov.

Кроме того, сертификат и несколько купонов на солидную скидку на картинг-заезд будут разыграны среди зрителей конкурса, сообщили Псковскому агентству информации в картинг-клубе RPM Kart Pskov.

Добавим, что RPM Kart Pskov  - единственный в Пскове картинг-клуб, где каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим пилотом Формулы 1. Он располагается на подземной парковке ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). Здесь проводят бесплатные мастер-классы для начинающих пилотов, соревнования для заядлых картингистов.

По четвергам в клубе проходят гонки недели, в которых могут принять участие все желающие и побороться за право стать лучшим картинг-пилотом Пскова. «Мы дарим море радости и веселья от каждого заезда, а главное – учим побеждать!», - подчеркнули в компании.

Телефон для записи на картинг-заезд -  67-26-26.

Добавим, что продажи присадок и масел Cupper в Пскове и области начнутся в сентябре, вместе со стартом ралли  «Cupper Псков-2017». Эта гонка состоится 30 сентября. 

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться  дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
Большой розыгрыш призов ждёт участников и зрителей фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ» Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ» «Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» Директор «Новой автошколы» о «ПАРК-ПРОФИ»: Такие мероприятия стимулируют людей учиться вождению В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017» Псковская школа танцев Dance Family выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017» Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
20 июля 2017
Начался ПАИ-live с Алексеем Севастьяновым
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
20 июля 2017
Псковичей приглашают принять участие в открытом чемпионате по пляжному волейболу
В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ»
20 июля 2017
В картинг-клуб RPM Kart Pskov отправятся победители «ПАРК-ПРОФИ»
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
20 июля 2017
Сегодня в Пскове пройдет автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
О футболе и кино расскажет сегодняшний гость проекта ПАИ-live
20 июля 2017
О футболе и кино расскажет сегодняшний гость проекта ПАИ-live
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
19 июля 2017
На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
19 июля 2017
Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
19 июля 2017
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО) 7

Идет загрузка...