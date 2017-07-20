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Общество

Обладателями сертификатов на пиццу от кафе Juliette смогут стать гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ»

Среди участников и гостей «ПАРК-ПРОФИ 2017» партнер автофестиваля кафе Juliette разыграет сертификаты на пиццу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Аналогичный подарок получит и лучшая команда болельщиков.

Добавим, что кафе итальянской кухни Juliette имеет целый ряд особенностей, интересностей и секретов. В первую очередь, Juliette - траттория, то есть такая разновидность итальянских кафе, подразумевающая домашнюю обстановку и уют. Обстановка в Juliette действительно очень теплая и домашняя, наличие камина делает зал кафе более уютным и располагает посетителей к хорошему настроению и теплому домашнему общению. На стенах висят картины с изображением итальянских улиц, что позволяет посетителям, окунутся в приятную атмосферу этой замечательной страны.

Кроме того, в Juliette некоторые блюда имеют свои маленькие секреты. Первый секрет появился вместе с открытием траттория «Juliette». В ресторанах Италии для приготовления теста пиццы и хлеба используют особую закваску, которая называется Levito madre. Особенность закваски заключается во времени ее брожения, чем дольше, тем лучше. Срок брожения Levito madre в Juliette составляет уже 1,5 года. Использование подобного рода закваски придает пицце особенный пикантный вкус.

Кафе Juliette старается идти в ногу со временем, стремится развиваться и совершенствоваться, это касается всех сторон деятельности кафе, в том числе и дизайна помещения, который изменяется каждый сезон и отражает то, что происходит за окном, несет в себе символику каждого сезона. Над этим работает не просто дружный и сплоченный коллектив, а настоящая команда, которая стремится сделать все, чтобы прейдя в это кафе, гости чувствовали себя как дома или даже лучше.

Кафе Juliette находится по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 2. Телефон: +7 (8112) 702-830. Официальный сайт и группа в соцсети «Вконтакте». 

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться  дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».   

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