Главные слова - 2017: Часть 2-я, от «Ждуна» до «Мусора»

16:31, 02 января 2018, ПАИ

Псковское агентство информации вновь подводит итоги года через его «главные слова», отражающие наиболее значимые и яркие события и явления, которыми запомнился нам уходящий 2017-й. «Биткоины», «Валидатор», «Переход через ноль», «Цирк с конями» и «Цветные ручки» - эти и другие термины, понятия и словосочетания вошли в очередной «толковый словарь года» (часть 1-я, от А до Д).

Ж

Ждун

В, казалось бы, уже надоевший всем мем, – пресловутого Ждуна, – в Псковской области в конце года вдохнули вторую жизнь. «Памятник» Ждуну обнаружился в Порхове, на местной набережной. Как выяснилось, это совместный проект главы района Виктора Степанова и его «придворного скульптора» Александра Бурилова (уже прославившегося фигурами бомжей из шоу «Наша Russia» Сифона и Бороды, украсившими мусорную площадку у особняка главы). А ждет Ждун того момента, когда местные жители перестанут мусорить…

И

«Изба»

Кафе «Изба» на левом берегу реки Великой, прямо напротив Кремля, много лет мозолило глаза псковичам и гостям города. «Хуторок», который стилистически выбивался из окружающего пейзажа, давно уже был признан незаконным строением и подлежал сносу, но по неизвестным причинам продолжал работать. Прямо как печально известный пивной бар «Три сосны», на который, казалось, у городских властей тоже никогда не найдется управы. Так что когда в апреле рабочие принялись за снос построек, многие не поверили своим глазам.

К

Кадастровая оценка

В начале года псковские дачники были взволнованы резким повышением кадастровой стоимости земли, и, соответственно, земельного налога для членов садоводческих товариществ. Они провели 1 апреля митинг, предсказуемо собравший представителей практически всех оппозиционных партий и движений.

Впрочем, областные власти поспешили погасить «горячую точку»: было принято решение о корректировке ставок налога для всех муниципалитетов. Кроме того, учитывая, что наиболее высокую нагрузку на карман налогоплательщиков дают земли общего пользования в садоводствах, администрация области выработала решение, согласно которому они будут исключены из налога на садовые участки.

В конце года тема кадастровой оценки вновь оказалась в центре внимания: на традиционной «большой пресс-конференции» вопрос на этот счет главе государства задала псковская журналистка. Владимир Путин признал, что решения по кадастровой оценке оказались несбалансированными. Он предложил избавить от налога на землю малоимущих и пенсионеров по старости. В начале 2018 года решение вступило в силу.

Киберспорт

В 2017 году в Псковской области была создана Федерация киберспорта и начали активно проводиться киберфестивали, на которых любители «шпилить в Доту» соседствуют с косплеерами, фанатами настольных игр, роботов и моделей техники. Псковское агентство информации не осталось в стороне: проект ПАИ-live стал площадкой для виртуального Чемпионата мира по футболу, который развернулся среди игроков ФК «Псков-747», освоивших ради такого дела игру-симулятор FIFA.

Китайские палочки

Псковские заключенные накормят китайцев. Звучит невероятно, но факт. А все дело в том, что в конце 2017 года заключенные колонии в Середке начали в промышленных масштабах изготавливать палочки для еды, которые петербургская компания отправляет на экспорт в Китай и Корею. Из псковских берез и осин планируется производить до 15 миллионов палочек в месяц. А в будущем производство может развернуться и на базе других псковских колоний.

Которск

В мае Псков на несколько часов был переименован в Которск. Именно такое название красовалось на местном железнодорожном вокзале, где шли съемки нового фильма Дмитрия Месхиева с рабочим названием «Преданные». «Мы снимаем кино про некий русский город, которого на самом деле нет. Это такой вымышленный, достаточно большой, промышленный город. У нас молодежная картина про выпускников интерната», - охотно пояснял режиссер.

Сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашем, который во время работы над картиной в Пскове умудрился попасть в ДТП. А еще в картине задействованы почти все артисты псковского драмтеатра и театра кукол.

«Закончим картину в январе 2018-го, а там будет зависеть уже от канала «Россия» и дистрибьюторов. Я надеюсь, что премьеру в Пскове мы покажем в феврале», - обещал нам Дмитрий Месхиев.

Кремлевский туалет

В начале декабря москвич Аркадий Гершман побывал в Пскове и подробно описал свои впечатления в своем блоге. Больше всего столичного гостя поразил туалет в Псковском кремле. «Мне нравился Псков ровно до призыва сходить в туалет. Сложно привлекать людей и их деньги, когда человеку в 21 веке предлагают сесть на корты, подтереться рукой в самом сердце города и пойти дальше гулять», - заявил он, и в сердцах добавил: «Искренне желаю мэру города, Цецерскому Ивану Николаевичу, и всей администрации иметь такой же туалет у себя дома».

Иван Цецерский с критикой туалета согласился, а с тем, что он несет за него персональную ответственность – нет. «Стационарные туалеты, расположенные на территории Псковского кремля, находятся в ведении Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в чью финансовую и хозяйственную деятельность муниципалитет не имеет права вмешиваться», - сообщил он ПАИ через свою пресс-службу.

Музей, в свою очередь, тоже возмутился. «На балансе Псковского музея-заповедника данное сооружение не числится», - сообщил его директор Юрий Киселев. По его мнению, градоначальник просто «перевел стрелки, куда ему удобно».

Появится ли в итоге в Кремле что-либо, хоть отдаленно напоминающее цивилизованный туалет, не сообщалось. Судя по всему, все-таки нет.

Л

Левин Натан

10 июля на 89-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова, настоящий патриарх псковского краеведения Натан Левин. Коренной пскович, он всю жизнь (за исключением эвакуации в годы войны и послевоенной учебы в Ленинградском университете) провел в родном городе. Натан Феликсович трудился юристом в разных организациях, но в памяти людей остался в именно как исследователь истории города, открывший множество неизвестных ранее имен и фактов.

Краеведением он занялся на рубеже 1960-1970-х годов, и с тех пор оно стало не только любительским увлечением, а поистине делом всей дальнейшей его жизни. На протяжении почти полувека он скрупулезно и дотошно собирал материалы по истории Пскова, используя для этого каждую свободную минуту и любую возможность. Не будет особым преувеличением сказать, что именно Левину мы обязаны большей частью того, что знаем о губернском Пскове.

«Ленфильм-клуб»

В декабре в Пскове была торжественно открыта дискуссионно-образовательная площадка «Ленфильм-клуб». Участниками события стали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, режиссёр Александр Касаткин и актер (а с некоторых пор еще и режиссер) Кирилл Плетнёв.

Инициатива родилась благодаря многолетней дружбе Михаила Ведерникова с киностудией и ее директором. «В ходе совместной работы родилась идея расширить географию деятельности «Ленфильма» и создать еще одну интересную площадку для культурного общения молодого поколения, позволяющую приобщить псковскую молодежь к развитию отечественного кинематографа, и в Псковской области», - пояснил врио.

В рамках работы «Ленфильм-клуба» планируется проводить телемосты, творческие встречи и мастер-классы, а также показывать псковским зрителям фильмы, которые редко попадают в широкий кинопрокат.

Ливни

В конце августа практически по всей территории Псковской области прошли небывалые ливни. Были размыты дороги и поля, повреждены линии электропередач, затоплены оказались более 260 домов. В числе наиболее пострадавших муниципалитетов оказался и Псков. Только за одни августовские сутки в региональной столице выпало больше 130% от месячной нормы осадков. А интернет оказался переполнен фото- и видео-свидетельствами разгула стихии.

М

Магас

В конце ноября – начале декабря в псковских СМИ то и дело появлялись новости из столицы Ингушетии Магаса. Дело в том, что в эти дни там проходил V Форум СМИ Северного Кавказа, гостями которого стали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и представительная делегация псковских журналистов. Ведерников, в бытность его заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, собственно, и создавал местный форум СМИ. Аналогичную площадку он пообещал реализовать и в Псковской области, - теперь уже международную, с привлечением журналистов из стран Балтии и российских регионов.

Также в рамках форума глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Михаил Ведерников продлили Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Ингушетией и Псковской областью.

Мелётово

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово Псковского района с уникальными фресками XV века в 2017 году была на слуху. В марте стало известно, что тревога искусствоведов относительно ухудшающегося состояния храма услышана: на реставрацию памятника из федерального бюджета выделят 8 миллионов рублей на проектирование и проведение противоаварийных работ. Но в конце сентября стало известно, что финансирование реставрации отозвано, а конкурс на определение подрядной организации пропал с сайта госзакупок.

Разбираться в ситуации пришлось новоиспеченному врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову. Мелётово стало одним из первых объектов, которые он посетил в новой должности. «Решение (…) об отмене конкурса вызывает недоумение. Намерен в ходе рабочей поездки в Москву обсудить этот вопрос с министром Владимиром Мединским. Рассчитываю на понимание с его стороны и буду делать все возможное для решения вопроса в пользу культурно-исторического объекта», - заявил врио по итогам поездки.

После встречи Михаила Ведерникова с министром, была проведена срочная консервация объекта. Отозванный конкурс переобъявили. Предполагается, что противоаварийные работы будут завершены к концу августа 2018 года.

Ну а пока что реставрация храма в Мелётово вошла в лонг-лист VI премии The Art Newspaper Russia в категории «Реставрация года». «В номинацию «Реставрация» мы посчитали важным включить не только отреставрированные раритеты, но и памятник под угрозой исчезновения — церковь с фресками XV века в Мелётове, так как рассчитываем привлечь к этой проблеме больше внимания», - пояснила главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Мусор

Псковская свалка, открытая в 1947 году и за 70 лет оказавшаяся в черте города, с 1 января 2018 года закрыта. А весь городской мусор теперь отправляется на полигоны для твердых бытовых отходов (ТБО) соседних муниципалитетов, и только в рассортированном виде. Это нововведение предсказуемо привело к росту тарифов на вывоз мусора в Пскове. Городским депутатам понадобилось даже продлить последнюю в году сессию еще на один день, чтобы прийти к согласию по данному вопросу. Но и окончательная точка в истории не поставлена. Псковской области нужны межмуниципальные полигоны для ТБО и мусороперерабатывающие заводы.