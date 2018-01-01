Главные слова - 2017: Часть 1-я, от «Аварии» до «Дома Бабинина»

14:00, 01 января 2018, ПАИ

Псковское агентство информации вновь подводит итоги года через его «главные слова», отражающие наиболее значимые и яркие события и явления, которыми запомнился нам уходящий 2017-й. «Биткоины», «Валидатор», «Переход через ноль», «Цирк с конями» и «Цветные ручки» - эти и другие термины, понятия и словосочетания вошли в очередной «толковый словарь года».

А

Авария

Среди множества автоаварий, эта, случившаяся в Новосокольническом районе 17 мая, привлекла к себе особое внимание. В ходе тренировочного заезда перед ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» столкнулись два гоночных автомобиля. В результате один человек погиб, а еще трое получили тяжелые травмы.

Расследование показало, что один из экипажей не подчинился требованию судей и выехал на «встречку». По его итогам комиссия пришла к выводу, что у Российской автомобильной федерации нет утвержденных правила проведения тестовых заездов спортивных автомобилей и рекомендовала незамедлительно их принять, в противном случае угрожая запретить проведение авторалли на территории Псковской области.

Аудиогид

В июле областная газета «Псковская правда» в честь своего столетнего юбилея (см. «Псковская правда») запустила аудиоэкскурсии в автобусах, следующих через центр города: №№ 11, 11 и 17. Узнать их можно было по специальным наклейкам.

«Привычная поездка в городском автобусе превратится в увлекательную экскурсию. Церкви, улицы, любопытные факты из истории города - узнать о достопримечательностях за окном стало совсем просто. Достаточно сесть в обычный городской автобус», - так анонсировала газета этот необычный проект, партнерами которого стали Псковпассажиравтотранс и Псковский музей.

Судя по восторженным реакциям псковичей и туристов, это не было преувеличением.

Б

Биатлон

Вопреки надеждам псковичей, Островский район так и не стал оплотом мирового биатлона. Запланированный на 22 февраля - 2 марта 2017 года Чемпионат мира по биатлону среди молодежи и юниоров, которого местные поклонники спорта ждали несколько лет, отменили. Союз биатлонистов России пошел навстречу западным коллегам и в разгар допингового скандала отказался от проведения соревнований. Впрочем, некоторые сочли, что, быть может, это и к лучшему, поскольку принять полноценный международный турнир такого уровня островская база «Юность» по-прежнему не была готова.

Биткоин

«Биткоин» - одно из главных слов 2017 года. Весь мир сходит с ума по криптовалюте, стоимость которой растет как на дрожжах. Казалось бы, при чем тут Псков? Однако ажиотаж не обошел стороной и наш город. В конце октября 28-летний пскович сообщил в полицию, что неизвестные украли у него биткоинов на 10 миллионов рублей. А уже в декабре псковские таможенники задержали на границе с Эстонией груз оборудования, предназначенного для «добычи» - майнинга – криптовалюты.

Богданово

Весной 2017 года Псковская областная психиатрическая больница № 1, известная псковичам как «Богданово», по месту своего расположения, оказалась в центре скандала. 12 апреля родственники доставили в психиатрический диспансер 62-летнего мужчину, который спустя пять дней был госпитализирован в областную больницу в предынфарктном состоянии, а ещё через день ему ампутировали ногу. Случившееся, став достоянием СМИ, вызвало широкий резонанс, а также проверки со стороны регионального комитета по здравоохранению, Росздравнадзора, прокуратуры области и Следственного комитета. По горячим следам побывала в Богданово вместе с общественной комиссией и корреспондент ПАИ.

В

Валидатор

В январе 2017 года в обиход псковичей вошло новое слово – «валидатор». Речь шла об устройствах для считывания платежных карт, которыми тогдашний директор Псковпассажиравтотранса Александр Гизбрехт обещал обеспечить кондукторов. Предполагалось, что платежные карты заменят и обычные билеты, и проездные. А валидаторы со временем, став стационарными, вытеснят и самих кондукторов. Однако до этого так и не дошло. В марте Гизбрехт был уволен по требованию прокуратуры. И смелый эксперимент оперативно свернули. Псковских кондукторов избавили от страшно раздражавших их валидаторов, обещав передать их на пригородные маршруты (этого, впрочем, так и не случилось). Внедрение электронной системы оплаты проезда пока откладывается. В Псковпассажиравтотрансе объясняют, что «прорабатывают новую концепцию», которая будет удобна и сотрудникам, и пассажирам. Но, похоже, у предприятия и без этого хватает проблем.

Вандалы

2017 год был богат на бессмысленные и беспощадные акты вандализма. Неизвестные били фонари точечной подсветки и фонари на столбах, корежили урны, ломали скамейки и расписывали стены (см. «Граффити»). Жертвой вандалов стала даже знакомая каждому псковичу с младых ногтей «Лисичка», испокон века стоящая в Детском парке.

При этом, к сожалению, найти и примерно наказать негодников правоохранители так ни разу и не смогли. А безнаказанность, вне всякого сомнения, делает вандализм все более популярным «хобби». Выходом могло бы стать использование «антивандальных» наработок для городской среды, которых во всем мире более чем достаточно. «Непросто выдержать разумный баланс между антивандальностью и эстетикой, но городу, которому через полтора года предстоит встречать международные Ганзейские дни, сделать это просто необходимо», - высказался по этому поводу обозреватель ПАИ.

Ведерников.рф

Сайт turchak.ru, на протяжении почти 8 лет служивший «книгой жалоб и предложений» для жителей региона, сразу же после того, как Андрей Турчак 12 октября покинул пост главы Псковской области, прекратил работу. Псковичи начали было роптать, лишившись привычной площадки для обратной связи с губернатором. Однако уже в ноябре сайт главы региона возобновил работу после обновления по новому адресу: ведерников.рф.

Врио губернатора Михаил Ведерников обратился к жителям с просьбой активнее высказывать свои предложения по решению актуальных вопросов и развитию области: «Ваши обращения станут сигналом для позитивных изменений и преобразований в работе администрации области и органов исполнительной власти. Я уверен, что вместе мы приложим максимум усилий для дальнейшего развития и процветания нашего региона».

Врио

12 октября президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности Псковской области Михаила Ведерникова, до этого занимавшего пост заместителя полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Назначение всколыхнуло регион: впервые в его новейшей истории во главе области встал человек, ранее с нею никак не связанный. Впрочем, в этом, несомненно, есть и плюсы: отсутствие шаблонов и стереотипов позволяет врио губернатора по-новому подойти к решению проблем региона.

Сам Михаил Ведерников в своем первом интервью на новом посту признался: «Самый популярный вопрос после назначения – знал ли я о нем заранее». По его словам, он «понимал, что грядут перемены, но не ждал их так скоро и совсем не мог представить, что буду работать именно в Псковской области». «Впрочем, неизвестность меня не пугает, наоборот, я сторонник того, что привычные нам вещи иногда важно оценить свежим взглядом», - резюмировал врио губернатора.

«Работая в блоке внутренней политики администрации президента в статусе заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации, я достаточно хорошо изучил тонкости и подводные камни губернаторского дела», - рассказал он. Тем не менее, признал новый глава региона, «это всё равно был взгляд со стороны». «Решение, которое принял президент, – большое доверие и еще большая ответственность, поэтому сейчас моя главная задача – делать все, чтобы жители региона почувствовали качественные изменения в своей жизни», - добавил Михаил Ведерников.

Г

«Гайд-парк»

В свое в Псковской области был принят закон, предписывающий проведение пикетов, митингов и тому подобных публичных политических мероприятий в Пскове на двух конкретных площадках, так называемых «гайд-парках»: у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади и перед памятником Пушкину и няне на Летнем саду. С конца 2016 года «гайд-парк» у Ольги оккупировали справедливороссы, которые начали в ежедневном режиме проводить там пикет под лозунгом «Турчака в отставку!» Очень быстро внушительных размеров баннеры с соответствующим текстом примелькались горожанам, став привычной частью пейзажа, вызывающей вопросы только у туристов. Однако 13 января 2017 года глава Пскова Иван Цецерский на встрече с журналистами посетовал, что баннеры мешают молодоженам и вообще не красят исторический центр, что он уже написал по этому поводу письмо областным властям. А через неделю после заявления главы стало известно, что определена новая площадка для проведения общественно-публичных мероприятий в Пскове: на ближнем Завеличье, в районе так называемых «Четырех углов».

Решение вступало в силу через 10 дней. Ну а пока суть да дело, власти внезапно озадачились тем, чтобы максимально затруднить справедливороссам их деятельность. Площадка у памятника Ольге была загорожена фурой станции переливания крови (для этого там предварительно завесили пакетом знак «Остановка запрещена»), а на остановке Летний сад, у памятника Пушкину, началась имитация ремонтных работ, с установкой ограждений и многочисленной техникой.

Ганзейский знак

В 2017 году в Пскове объявили открытый конкурс проектов Ганзейского знака: символического монумента, который по традиции устанавливают в городе, принимающем Международные Ганзейские дни Нового времени. В Пскове, как известно, Ганза пройдет в 2019 году, так что готовиться уже пора. Предположительно, новый памятник появится в сквере у Золотой набережной: там, где хотели но из-за протестов общественности так и не смогли разместить Солдата Первой Мировой.

Ганзейский знак призван в метафорической форме выразить идеалы и принципы международного союза, которые, если кратко, сводятся к формуле «Торговля лучше войны». В Великом Новгороде, который Ганзейские дни принимал в 2010 году, к примеру, Ганзейский знак представляет собой гранитную плиту, символизирующую стол переговоров. По ее периметру расположены гербы 16 стран-участниц Союза, а сверху водружены спаянные между собой фигуры двух кораблей, символизирующих старую и новую Ганзу – или Россию и Европу, как кому нравится.

Авторам шести эскизных проектов, которые были представлены на выставке в Пскове в ноябре, также не чужда метафора, как художественный прием. «Половина глобуса», «Памятник букве «H», «Египетская сила», «Рыба с ирокезом», «Башня Саурона» и «Rome: Total War», - такие ассоциации вызвали они у обозревателя ПАИ…

Граффити

В 2017 году в Пскове то тут, то там, регулярно возникали граффити с адресами площадок по продаже наркотиков в интернете. Дерзкие «рекламные агенты» не останавливались ни перед чем: запретные линки появились даже на здании центрального офиса «Единой России» и на тротуаре перед областной прокуратурой.

Вопреки обыкновению, несколько раз правоохранителям даже удалось задержать «граффитчиков»: ими оказались студенты, нанятые на эту черную работу через социальные сети, на условиях сдельной оплаты.

Сложнее оказалось решить, кто должен уничтожать скандальные надписи. В период выборов в гордуму проблем с этим не было: кандидаты и их помощники активно закрашивали граффити перед телекамерами. Однако после окончания кампании энтузиастов стало гораздо меньше.

В итоге крайними объявили управляющие компании, хотя те и пытались отнекиваться. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил новому главе администрации Пскова Александру Братчикову в кратчайшие сроки принять соответствующие меры: «Задача управляющих компаний содержать здания в порядке. Либо они эту обязанность выполняют, либо мы найдем более ответственные компании. Так им и передайте. Из 117 предписаний 52 не выполнено. Возьмите этот вопрос на личный контроль и приведите их в чувство».

Остается надеяться, что к этой своей обязанности коммунальщики отнесутся действительно ответственно.

Д

Дом Бабинина

Кафе «Дом Бабинина», расположившееся одноименном реконструированном в буквальном смысле слова из руин здании, в начале 2017 года находилось на «острие атаки» между теми, кто считает, что «Псков должен развиваться», и теми, кто требует, чтобы в городе сохранялся уникальный колорит (почему-то совмещать эти две вещи считается невозможным).

Противники «Бабинина» заявляли, что это отвратительный новодел, защитники вопрошали, неужто «общественности» милее развалины. Друг друга, как водится, так никто и не убедил. А кафе тем временем стало популярным и обросло немаленькой аудиторией. Не исключено, что в том числе и в результате «градозащитного» хайпа.

Продолжение следует.