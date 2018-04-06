Гром и молнии

21:05, 06 апреля 2018, ПАИ

В отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления городского хозяйства Пскова Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Это событие помешало ему лишиться приставки «и.о». на сегодняшней сессии городской Думы. И стало поводом для Псковского агентства информации вспомнить, чем запомнилась почти пятилетняя работа господина Захарова на, пожалуй, самой «расстрельной» должности муниципалитета.

Из УВД в ЖКХ

Алексей Захаров был назначен руководителем Управления городского хозяйства (УГХ) – едва ли не ключевого органа администрации Пскова, на который замыкается большинство муниципальных проблем – в августе 2013 года. Представлявший его коллективу профильный замглавы администрации Валерий Волков отметил, что «данная кандидатура является достойной, поскольку Алексей Захаров имеет большой управленческий опыт, значительный стаж работы в сфере строительства».

Перед тем, как перейти на работу в муниципалитет, господин Захаров совмещал посты в пушкиногорских ОАО «Строитель» и ЗАО «Пушкиногорская ПМК». Беглый взгляд на его биографию говорил о том, что он является креатурой тогдашнего главы администрации Пскова Игоря Калашникова, 16 лет, до 2009 года, являвшегося замначальника по тылу УМВД по Псковской области. С 2000 по 2007 годы Алексей Захаров работал в УМВД в должности сперва начальника строительного отделения, а затем - отделения по организации ремонта и надзору за техническим состоянием зданий.

Что касается частной жизни нового руководителя УГХ, то сообщалось, что он был депутатом Собрания депутатов Пушкиногорского района, также являлся председателем попечительского совета школы олимпийского резерва самбо «Мишутка», учредителем АНО «Центр народной дипломатии» и кошевым атаманом казачьего общества «Казачья стража».

С утверждением господина Захарова в должности проблем не возникло: 10 сентября депутаты гордумы сделали это единогласно. Чуть больше чем через год, в конце декабря 2014-го, Валерий Волков покинул свой пост «по состоянию здоровья». После этого было объявлено, что должность заместителя главы администрации, курирующего ЖКХ, будет ликвидирована. А его обязанности перейдут начальнику Управления городского хозяйства Алексею Захарову.

Спустя почти два с половиной года, в апреле 2017 года, в разгар подготовки к кампании по выборам нового созыва гордумы (за которым должны были последовать и кадровые перестановки в администрации), глава Пскова Иван Цецерский в интервью ПАИ сетовал на то, что «коней на переправе не меняют». «Доверие, которое было дано Захарову, не безгранично и не вечно. У депутатов вопросов все больше и больше. Эти вопросы и на дебатах на предварительном голосовании «Единой России» поднимаются, я бы посоветовал отдельным руководителям городской администрации (…) послушать, что говорят горожане», - добавил он.

После выборов в гордуму, казалось бы, настало время для «смены коней». После того, как осенью 2017 года сменился глава региона, процедура назначения сити-менеджера областной столицы была приостановлена. В результате, вопреки ожиданиям, Игорь Калашников потерял пост сити-менеджера, а во главе муниципалитета встал Александр Братчиков, который начал формировать свою команду. Алексею Захарову не просто нашлось в ней место: 13 февраля 2018 года он приступил к работе в качестве исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пскова, курирующего «хозяйственные вопросы».

Впрочем, складывалось впечатление, что в новой структуре городской власти ему была предназначена роль «громоотвода». Найти желающих на «расстрельную» должность не так уж и просто, для того, чтобы разобраться в нюансах муниципального хозяйства требуется время, да и негативное «наследство» предшественника нет-нет, да и даст о себе знать. Так что представитель предыдущей команды с высоким антирейтингом всегда пригодится: надо же на кого-то «переводить стрелки».

6 апреля на 8-й сессии гордумы Пскова депутаты должны были лишить Алексея Захарова приставки «и. о.»: соответствующий вопрос фигурировал в повестке дня четвертым пунктом. Однако сообщение о возбуждении уголовного дела внесло коррективы: Александр Братчиков направил в Думу письмо, отозвав данный вопрос.

Премия от блогера

За время работы в администрации Пскова, Алексей Захаров снискал себе двоякую репутацию. С одной стороны, он был как никто открыт и готов общаться с прессой, рассказывая через нее псковичам о том, как идут работы над теми или иными городскими проектами. А в феврале 2015 года получил и вовсе едва ли не всероссийскую позитивную известность благодаря необычно грамотной (и, прямо скажем, не типичной для псковских властей) реакции на внешние вызовы.

После того, как известный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал репортаж «Плохой Псков», в котором бичевал проблемы благоустройства, Управление городского хозяйства оперативно исправило обнаруженные «косяки» и разместило отчет «что сделано». «Любые пожелания, предложения, мнения и жалобы псковичей и гостей города всегда очень полезны для нас, поскольку помогают оперативно находить болевые точки и устранять их. Хотя некоторые предложения требуют времени, а иногда и больших финансовых затрат», - заявил Алексей Захаров.

В ответ блогер растрогался и написал пост про «очень хороший Псков». «Оказывается в Пскове после моего поста сотрудники управления городского хозяйства прошлись по городу тем же маршрутом, все убрали и выпустили свой фотоотчет. Впервые вижу такую адекватную реакцию. Именно так бы сделали в хорошем европейском городе. К сожалению, кроме Пскова такой реакции я нигде больше не встречал», - сообщил Варламов миллионам своих читателей.

«Если бы я был начальником Алексея Захарова, я бы ему премию выписал. Все другие города могут брать с Пскова пример», - резюмировал он.

Осталось неизвестным, получил ли господин Захаров премию за грамотный пиар и адекватность. Но факт остается фактом: далеко не все в Пскове так высоко ценят его деловые качества. В частности, у горстки городских активистов, заседающих в соцсети Facebook, вызывает вопросы та «вендетта», которую, складывается ощущение, руководитель УГХ объявил зеленым насаждениям Пскова.

Уже осенью 2013 года, вскоре после его назначения на пост руководителя управления, появились сообщения о массовом сносе аварийных деревьев. Псковичи зачастую были не согласны с УГХ и деревья пытались отстаивать. Особенно ярко этот конфликт проявился в ходе реконструкции набережной реки Великой и Детского парка в центре Пскова.

Несмотря на все протесты и жалобы на то, что сносятся зачастую вполне здоровые деревья ценных пород, в то время как опасные и сухие остаются на своих местах, Алексей Захаров неумолимо стоял на своем: «У нас дошло до того, что общественники запрещают нам убирать аварийные деревья. В буквальном смысле слова встают грудью на нашем пути, аргументируя это тем, что на гнилом дереве ещё есть зеленые листья. Псковичи не хотят понять, что они живут в городе, а не в лесу».

При этом многих, мягко говоря, удивила его реакция на происшествие в только что реконструированном Детском парке, где во время грозы дерево упало на 93-летнюю женщину-ветерана: «Нужно смотреть аккуратно под деревьями: не ходить в такой ветер. Это всё, что могу сказать. Я лично, когда поднялся ветер, сразу же перегнал машину в безопасное место, и полетели ветки с деревьев. Это неизбежно, это жизнь. Нужно сидеть дома в данном случае. Другого я ничего сказать не могу».

«Букет» от УФАС

Помимо «древесной» темы, а также многочисленных жалоб на качество ремонта дорог, благоустройства, уборки города (и т.д., и т.п.), с Алексеем Захаровым и его ведомством связано немало и вполне серьезных скандалов.

В январе 2015 года прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту служебного подлога чиновниками УГХ Пскова, которые с 3 января 2011 года по 31 августа 2014 года актировали ремонты на фактически несуществующей дороге, что нанесло ущерб бюджету города на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.

Алексей Захаров тогда сообщил, что незаконно потраченные деньги возмещены в бюджет. По его словам, «произошла ошибка в документации, где была указана протяженность дороги, не соответствующая действительности». «Мы сами обеспокоены этим вопросом, будем разбираться, откуда появились такие погрешности в документах», - добавил он.

В апреле того же года стало известно, что в Пскове возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Прокуратура установила, что УГХ с 2011 года выплачивало двум подрядным организациям средства за работы по содержанию тротуаров, объем которых был значительно завышен. Сообщалось, муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму свыше 908 тысяч рублей.

А в 2017 году господин Захаров собрал целый «букет» штрафов за нарушение законодательства в сфере закупок.

К примеру, 5 апреля сообщалось, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области оштрафовало Алексея Захарова на 80000 рублей за заключение контрактов на благоустройство и озеленение города в 2016 году без конкурса. «В один день две компании получили контрактов на благоустройство и озеленение почти на 800 тысяч рублей без конкурентных процедур», - заключили в УФАС.

13 июня стало известно, что Захаров оштрафован на 60000 рублей за то, что «в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ УГХ в отсутствие доведенных бюджетных лимитов заключило три муниципальных контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на Запсковье, Завеличье и в Центре сроком выполнения до 30 ноября 2019 года».

18 сентября появилась информация о том, что начальнику УГХ назначен штраф в размере 50000 рублей. Псковское УФАС усмотрело нарушение законодательства в сфере закупок в дроблении муниципального заказа и заключении семи договоров на содержание объектов зеленого хозяйства Пскова с единственным поставщиком. http://informpskov.ru/news/252628.html

Совпадение? Не думаю…

Вечером 5 апреля стало известно, что в отношении Алексея Захарова возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Сам Алексей Захаров в беседе с ПАИ отказался комментировать случившееся, отметив лишь, что «нарушения являются формальными». Позднее глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что нарушения связаны «с реконструкцией набережной реки Великой в 2012-2014 году, в частности с подписанием дополнительного соглашения на осуществление стройтехнадзора». Таким образом, он недвусмысленно указал, что дело не относится к короткому периоду его правления, а уходит корнями в эпоху не так давно скоропостижно скончавшегося Игоря Калашникова.

Близкая тема также уже всплывала в СМИ: 14 апреля 2016 года прокуратура Псковской области распространила сообщение о том, что признано законным и обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «СтройГрад», выступавшего подрядчиком реконструкции. Сообщалось, что компания предоставила в УГХ подложные документы и похитила бюджетные денежные средства на сумму более 4,6 миллиона рублей.

Примечательно, что глава Пскова Иван Цецерский, который бок о бок проработал с Алексеем Захаровым последние 5 лет (а с Игорем Калашниковым и того больше), решительно отмежевался от токсичного кейса. Он категорически отказался комментировать случившееся, заявив, что это не его подчиненный, а сити-менеджера.

А вот господин Братчиков после некоторой паузы официальную позицию городских властей сформулировал.

Он подчеркнул, что «Алексею Захарову не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств: превышения сметной стоимости работ по реконструкции набережной не было - речь идет только о превышении полномочий должностного лица». И заявил, что на сегодняшний день оснований для отстранения Захарова от занимаемых должностей нет: до тех пор, пока не будет соответствующего предписания суда, он продолжит исполнять обязанности заместителя главы администрации города и начальника УГХ.

«Уверен, что наши следственные органы достаточно компетентны, и будет проведено объективное всестороннее расследование и даны оценки всем имеющимся фактам. Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», - заключил сити-менеджер.

Судя по всему, роль «громоотвода» ему все-таки придется исполнить. Вопрос только – насколько сильным окажется «удар молнии» для него самого и для окружающих.

Сергей МАРТОВ