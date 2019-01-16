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Культура

«Этюд-театр» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Морфий» на фестивале в Пскове

13 и 14 февраля «Этюд-театр» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Морфий» на Пушкинском театральном фестивале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции. 

«Два года назад на Пушкинском фестивале с огромным успехом прошел моноспектакль «Записки юного врача» по автобиографическим рассказам Михаила Булгакова о юношеской медицинской практике. «Морфий» - страшная история про то, как личность молодого доктора рушится под тяжестью наркотической зависимости, говорят, тоже написан Булгаковым на основе личного опыта. Молодой петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил на основе булгаковского рассказа спектакль, который можно назвать настоящим учебником игрового театра. Два актера – мужчина и женщина – открывают текст разными театральными ключами, помещают героев в различные неожиданные ситуации, остраняют серьезность разыгрываемой драмы ироническими гэгами. История пагубной зависимости теряет в конкретности, но приобретает универсальное и несколько парадоксальное звучание. А мастерство и азарт молодых актеров делают это приключение весьма увлекательным», - отметили в дирекции.

«Этюд-театр» – творческое объединение, где сотрудничают ученики театрального педагога Вениамина Фильштинского, среди более старших выпускников которого – Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Илья Шакунов и другие актеры.

 Спектакль показывается в рамках фестивальной программы «Русская классика на современной сцене». Режиссер Андрей Гончаров. Художник Константин Соловьев. В ролях: Надежда Толубеева, Кирилл Варакса.  Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта, для зрителей 18+.

13 февраля 19:00, Малая сцена, Цена билета 500-1200 рублей. 14 февраля 19:00, Малая сцена. Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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