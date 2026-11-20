Псковский «Лофт» может начать сотрудничать с Антоном Прониным

16:38, 20 ноября 2026, ПАИ

Креативное пространство «Лофт» в Пскове, вошедшее в федеральную сеть арт-резиденций «Таврида. АРТ», даёт местным сообществам как структурную поддержку, так и выход на федеральный уровень. Об этом рассказала руководитель центра развития молодёжи «Лофт» Юлия Иванова в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

По её словам, статус резиденции позволил упорядочить работу сообществ, которые ранее развивались стихийно. «Когда мы стали резиденцией, те сообщества, которые развивает федеральная сетка – музыкальная, театральная, – мы всё это приземлили в наш «Лофт». И более структурно стали развиваться внутри этих сообществ», – отметила Юлия Иванова. Она подчеркнула, что направления формировались естественным образом, исходя из потребностей Пскова. «Люди приходили и сами организовывались, пытались что-то делать. «Таврида» просто это всё подхватила и структурировала», – сказала Юлия Иванова.

Среди наиболее ярких событий форума собеседница выделила встречу с музыкальным продюсером Антоном Прониным, который приехал из Москвы. «Масштаб личности просто впечатляет. Человек работал с такими проектами, как Баста, «Руки Вверх!». Соприкоснуться с человеком такого уровня, у которого задача уже выходит далеко за рамки финансов, – очень интересный опыт», – подчеркнула она. По итогам общения стороны договорились о возможном запуске мини-проекта продюсерского центра в «Лофте» на студии Пронина в Москве.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».