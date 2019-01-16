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Культура

Моноспектакль «Из повестей Белкина» увидят псковичи в рамках Пушкинского театрального фестиваля

Постановка по произведению А. С. Пушкина «Из повестей Белкина» состоится 9 февраля в рамках XXVI Пушкинского театрального фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В моноспектакле артиста Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Данила Стеклова оживут герои двух повестей - «Метели» и «Гробовщика», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

В период с начала сентября до конца ноября 1830 года, который вошел в историю русской литературы под названием «Болдинской осени», был создан цикл рассказов «Повести Белкина». В «Повестях…» Пушкин, уже известный как стихотворец, проявил себя в роли писателя-реалиста, мастера художественной прозы.

«26-летний Данил Стеклов – один из ярких молодых московских артистов, уже успевших обратить на себя пристальное внимание публики. Он продолжатель актерской династии: мать – актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова, дед – народный артист России Владимир Стеклов», - отметили в дирекции. Данил Стеклов окончил школу-студию МХАТ, учился у Константина Райкина. В МХТ им. Чехова исполнил роли в спектаклях «Пиквикский клуб», «Мушкетеры. Сага. Часть первая», «Карамазовы», «Макбет», «Деревня дураков», «Боюсь стать Колей». Снимался в фильмах «Комбинат «Надежда», «Любовь в большом городе-3», «Мурка», «Куркуль», «Близкие», «Жги!», «Садовое кольцо», «Амбивалентность», «Подбросы».

В моноспектакле «Из повестей Белкина» Данил Стеклов не просто читает Пушкина, а перевоплощается в различных пушкинских персонажей. Премьера состоялась 26 мая 2015 года в московском Государственном музее А. С. Пушкина. 

Начало - в 18:00. Цена билета -  500-1000 рублей. Продолжительность спектакля: 1 час без антракта. Для зрителей 12+. Заказ и бронирование билетов - на сайте театра.

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