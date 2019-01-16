Мужчина предстанет перед судом за убийство девушки на окраине Пскова

18:08, 16 января 2019, ПАИ

32-летний мужчина предстанет перед судом за убийство девушки на окраине Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области. По версии следствия, 24 июня 2017 года между находящимся в состоянии наркотического опьянения обвиняемым и его 25-летней знакомой произошла ссора, в которой он избил девушку руками, ногами и лопатой. В результате избиения потерпевшая скончалась. Скрывая следы совершенного преступления, мужчина перевез тело потерпевшей в другое место и закопал.

В результате оперативно-следственных мероприятий по сообщению о безвестном исчезновении потерпевшей в ноябре 2017 года тело девушки удалось обнаружить, а собранные доказательства позволили предъявить предполагаемому злоумышленнику обвинение в убийстве. В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее ПАИ со ссылкой на анонимный Telegram-канал «Следак шепнул» сообщало, что 15 января в суд было передано дело об убийстве 25-летней псковской сироты Валентины Нэш Фейф с американским гражданством, которая проживала в Любятово. Как отмечалось, в июне 2017-го Валентина Нэш Фейф пропала без вести. Её поисками занимались следователи, полицейские и волонтёры. В итоге был задержан 32-летний знакомый девушки, употребляющий наркотики. Подозреваемый в убийстве указал, где закопал тело, но заявил, что она умерла от передозировки. Однако экспертиза установила, что Валентину перед смертью жестоко избивали.

14-летнюю Валентину Нэш Фейф удочерила семья из США, но в 2010 году девушка вернулась в Россию, поскольку ее избивала приемная мать. После достижения совершеннолетия, лишив мачеху родительских прав, девушка вернулась на родину, где стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах. В студии она обвиняла в бездействии социальные службы. Те, в свою очередь, заявляли, что сирота вместо того, чтобы воспользоваться их помощью, ведет разгульный образ жизни.