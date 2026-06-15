36-летняя женщина пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Великих Луках

16:30, 15 июня 2026, ПАИ

В Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии у дома № 73/14 произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Opel, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 36-летняя женщина.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.