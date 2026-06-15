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Происшествия

36-летняя женщина пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Великих Луках

В Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии у дома № 73/14 произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Opel, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 36-летняя женщина.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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