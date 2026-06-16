Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аферисты подменяют номера СК России: в ведомстве объяснили, как действовать

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются похитить деньги. Для этого они используют подмену телефонных номеров, в том числе официальных номеров следственных управлений и СК России, сообщили ПАИ в региональном следственном управлении СК РФ.

Фото: ПАИ

В ведомстве подчеркнули, что настоящие следователи никогда не требуют перевести деньги на какие‑либо счета, сообщить данные банковской карты, PIN‑код, установить приложения или перейти по ссылкам. Любые такие требования – явный признак мошенничества и не могут быть связаны с исполнением служебных обязанностей.

Если поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов с предложением обезопасить сбережения или совершить финансовые операции, следует немедленно прервать разговор. Нельзя сообщать персональные данные, номера карт, счетов и коды. Достоверную информацию о работе ведомства лучше уточнять по телефонам, опубликованным на официальных сайтах, заключили в следственном управлении.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Псковской области не хватает ещё 2,5 тысяч отельных номеров
16 июня 2026

Золотой урожай: три награды за сохранение наследия завоевала Псковская область на архитектурном конкурсе
16 июня 2026

Бронирование отелей в Псковской области увеличилось на 37%
16 июня 2026

Бизнес-фесты Сбера проходят в России
16 июня 2026

Первый межрегиональный маршрут со статусом национального появится в Псковской области
16 июня 2026

«Билайн» запустил умный поиск в мобильном приложении
16 июня 2026

Пять автомаршрутов по Псковской области получили одобрение Минэкономразвития
16 июня 2026

Финалисты конкурса «Псковская область. По страницам истории» отправятся в двухдневный тур

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...