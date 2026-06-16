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Происшествия

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Псковской области: погибла женщина

46-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате машина столкнулась с Daewoo Matiz под управлением 37-летней женщины. ДТП произошло у деревни Залазы в Стругокрасненском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.

Фото здесь и далее из канала «Псковская сводка» в МАХ

55-летняя пассажирка ВАЗ-21074 погибла на месте. Госпитализированы 15-летняя пассажирка Daewoo Matiz и водитель ВАЗ-21074.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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