Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Псковской области: погибла женщина

16:08, 16 июня 2026, ПАИ

46-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, в результате машина столкнулась с Daewoo Matiz под управлением 37-летней женщины. ДТП произошло у деревни Залазы в Стругокрасненском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.

55-летняя пассажирка ВАЗ-21074 погибла на месте. Госпитализированы 15-летняя пассажирка Daewoo Matiz и водитель ВАЗ-21074.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.