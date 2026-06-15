Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области машина с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась

29-летняя водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в правый придорожный кювет и перевернулась. Авария произошла перед деревней Фишнево в Бежаницком районе, сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.

Фото здесь и далее из канала «Псковская сводка» в МАХ

В ДТП пострадала водитель. Детей семи и трёх лет осмотрели и отпустили домой. Они находились в детских удерживающих устройствах.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

36-летняя женщина пострадала в лобовом столкновении автомобилей в Великих Луках
15 июня 2026

В Псковской области машина с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась
15 июня 2026

Дело бывшего доцента ПсковГУ передали в суд
15 июня 2026

Великолучанина подозревают в убийстве знакомого тростью
15 июня 2026

Женщина утонула во время отдыха на озере в Куньинском районе
15 июня 2026

В Псковской области машина врезалась в дом: два человека пострадали
14 июня 2026

Госпитализация из-за ДТП: в Пустошке водитель не пропустил подростка на мотоцикле
14 июня 2026

В Псковской области двое подростков госпитализированы после прогулки на квадроцикле

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...