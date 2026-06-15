В Псковской области машина с двумя детьми вылетела в кювет и перевернулась

15:25, 15 июня 2026, ПАИ

29-летняя водитель автомобиля Toyota Camry не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в правый придорожный кювет и перевернулась. Авария произошла перед деревней Фишнево в Бежаницком районе, сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.

В ДТП пострадала водитель. Детей семи и трёх лет осмотрели и отпустили домой. Они находились в детских удерживающих устройствах.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.