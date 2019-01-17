0
17:29
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17:00
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:43
Кинопремьеры недели: долгожданный проект Шьямалана, «Астерикс» и «Две королевы»
13:51
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
12:24
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
23:00
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
14:49
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
Еще новости
Культура

«Видимую сторону жизни» покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

11 февраля в 18:00 в буфете Псковского театра драмы в рамках Пушкинского театрального фестиваля зрителям покажут спектакль-проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург) «Видимая сторона жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Елена Шварц – одна из ярчайших русских поэтесс конца XX столетия, - отметили в дирекции. - Собрав спектакль из обрывков дневниковых записей Шварц, режиссер Борис Павлович и актриса Яна Савицкая задались целью приоткрыть завесу над метафизикой творчества. Серые будни, жизнь на грани истерики и безумия, мелкие удачи и большие неурядицы – и мир, большой и прекрасный, с невидимой стороны. Той, которая открывается только прозорливому взгляду поэта. На один вечер в рамках Псковского Пушкинского фестиваля возродится спектакль, ставший уже театральной легендой. Он был создан в 2010 году в кировском «Театре на Спасской», потом с переездом режиссера Бориса Павловича в Петербург стал играться в репертуаре БДТ (Елена Шварц была дочерью легендарного товстоноговского завлита – Дины Морицевны Шварц). Сегодня Бориса Павловича по праву называют одним из ведущих театральных режиссеров России. Тем интереснее пересмотреть (или увидеть впервые) его знаменитую работу десятилетней давности».

В 2011 году спектакль номинирован на премию «Золотая маска» в номинациях «Спектакль малой формы», «Работа режиссера», «Женская
роль». Постановка принимала участие в фестивалях «Пять вечеров» (Санкт-Петербург, 2011), «Белые ночи в Перми» (2011), «Реальный театр» (Екатеринбург, 2011), Международном Волковском фестивале (Ярославль, 2013).

«Нам очень хотелось создать спектакль при живом авторе, вопреки тенденции, когда Имя начинает звучать после ухода поэта. К сожалению, мы
не успели… Спектакль основан на прозе и поэзии автора, чье творчество балансирует на грани между реальностью и фантазией. Эта грань, а вернее ее «растворение», и представляет интерес, когда «через занавес обыденности начинают проступать иные силы, какие бы они ни были…», - отметила Яна Савицкая.

Спектакль будет показан в рамках специальной программы фестиваля «Современный писатель на современной сцене». Исполняет Яна Савицкая. Продолжительность – 50 минут без антракта. Для зрителей 18+. Цена билета 800 рублей. Заказ и бронирование билетов: pushfest.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • XXVI Пушкинский театральный фестиваль
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля Моноспектакль «Из повестей Белкина» увидят псковичи в рамках Пушкинского театрального фестиваля «Этюд-театр» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Морфий» на фестивале в Пскове «Свидетельские показания» покажет красноярский «Театр на крыше» на Пушкинском фестивале в Пскове Спектакли театров от Москвы до Сахалина будут представлены на Пушкинском фестивале в Пскове Румынский театр Nottara представит на Пушкинском фестивале в Пскове «Женитьбу» Гоголя «Спектакль, который никогда не будет поставлен» представят псковичам Спектакль по пьесе Горького «Мещане» увидят псковичи 10 февраля «Выстрелом» откроется XXVI Пушкинский театральный фестиваль в Пскове Новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» увидят псковичи 9 февраля
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
17 января 2019
«Привет, ивент!» - 17 января (ЗВУК)
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 января 2019
Концерт «Старые Новые Песни» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля
16 января 2019
Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля 3
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
16 января 2019
Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
15 января 2019
Всемирный день «The Beatles» приглашает отметить Центральная городская библиотека Пскова 16 января
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
15 января 2019
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019 1
70-й выпуск «Михайловской пушкинианы» готовится к выходу в свет
14 января 2019
70-й выпуск «Михайловской пушкинианы» готовится к выходу в свет
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
11 января 2019
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019» 2

Идет загрузка...