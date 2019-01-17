«Видимую сторону жизни» покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля в Пскове

15:44, 17 января 2019, ПАИ

11 февраля в 18:00 в буфете Псковского театра драмы в рамках Пушкинского театрального фестиваля зрителям покажут спектакль-проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург) «Видимая сторона жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Елена Шварц – одна из ярчайших русских поэтесс конца XX столетия, - отметили в дирекции. - Собрав спектакль из обрывков дневниковых записей Шварц, режиссер Борис Павлович и актриса Яна Савицкая задались целью приоткрыть завесу над метафизикой творчества. Серые будни, жизнь на грани истерики и безумия, мелкие удачи и большие неурядицы – и мир, большой и прекрасный, с невидимой стороны. Той, которая открывается только прозорливому взгляду поэта. На один вечер в рамках Псковского Пушкинского фестиваля возродится спектакль, ставший уже театральной легендой. Он был создан в 2010 году в кировском «Театре на Спасской», потом с переездом режиссера Бориса Павловича в Петербург стал играться в репертуаре БДТ (Елена Шварц была дочерью легендарного товстоноговского завлита – Дины Морицевны Шварц). Сегодня Бориса Павловича по праву называют одним из ведущих театральных режиссеров России. Тем интереснее пересмотреть (или увидеть впервые) его знаменитую работу десятилетней давности».

В 2011 году спектакль номинирован на премию «Золотая маска» в номинациях «Спектакль малой формы», «Работа режиссера», «Женская

роль». Постановка принимала участие в фестивалях «Пять вечеров» (Санкт-Петербург, 2011), «Белые ночи в Перми» (2011), «Реальный театр» (Екатеринбург, 2011), Международном Волковском фестивале (Ярославль, 2013).

«Нам очень хотелось создать спектакль при живом авторе, вопреки тенденции, когда Имя начинает звучать после ухода поэта. К сожалению, мы

не успели… Спектакль основан на прозе и поэзии автора, чье творчество балансирует на грани между реальностью и фантазией. Эта грань, а вернее ее «растворение», и представляет интерес, когда «через занавес обыденности начинают проступать иные силы, какие бы они ни были…», - отметила Яна Савицкая.

Спектакль будет показан в рамках специальной программы фестиваля «Современный писатель на современной сцене». Исполняет Яна Савицкая. Продолжительность – 50 минут без антракта. Для зрителей 18+. Цена билета 800 рублей. Заказ и бронирование билетов: pushfest.ru.