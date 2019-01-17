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Общество

Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района в 2018 году

За 2018 год сельхозпредприятия Псковского района произвели 20,7 тыс. тонн молока, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района. Наибольшее количество молока произведено в колхозе «Передовик» – 4,7 тыс. тонн, в агрофирме «Победа» – 4,6 тыс. тонн молока. 

При этом производство скота и птицы на убой составило 37,3 тыс. тонн, в том числе мяса птицы в компании «Назия» 23,9 тыс. тонн, мяса свиней в «ПсковАгроИнвесет» - 12,5 тыс.тонн. Всего в хозяйствах произведено 906 тонн мяса крупного рогатого скота.

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