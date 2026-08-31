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Общество

Названы наиболее безопасные цветы для аллергиков

Орхидеи и эустомы признаны самыми безопасными цветами для аллергиков. Об этом News.ru заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По его словам, есть много красивых и безопасных вариантов букетов для аллергиков. Так, орхидеи не причинят вреда в связи с тем, что их пыльца склеена в плотные восковые комочки, которые не рассыпаются в воздухе. Также хорошим выбором могут стать альстромерии, обычно у них нет сильного запаха, и они редко вызывают аллергические реакции. В эустомах пыльца нелетучая, а в густомахровых розах лепестки делают пыльцу недоступной.

Эксперт подчеркнул, что при сборке букета важно брать молодые, не до конца распустившиеся бутоны. Они менее аллергенны, чем полностью раскрывшиеся.

Ранее стало известно сколько псковичи потратят на 1 сентября. До Дня знаний осталось совсем немного, и в родительских чатах вновь обсуждают традиционный вопрос – какие цветы подарить учителю. Одни классы выбирают один общий букет, другие покупают по одному цветку для каждого ученика, а кто-то предпочитает садовые астры и хризантемы.

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