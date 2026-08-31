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Кампания по вакцинации против гриппа стартует в Псковской области 1 сентября

Кампания по вакцинации против гриппа стартует 1 сентября в Псковской области, сообщается в группе Псковской областной клинической больницы. Минздрав региона призывает жителей подготовиться к сезону ОРВИ заранее.

Фото: ПАИ

Жителям рекомендуется пройти иммунизацию в начале осени, чтобы успеть до пика эпидемии – обычно он приходится на ноябрь-декабрь. Для формирования иммунитета организму требуется от двух до трёх недель, поскольку состав вакцины ежегодно обновляется под новые мутировавшие штаммы, которые будут активны в предстоящем сезоне.

Главная цель вакцинации – не просто избежать болезни, а предотвратить её тяжёлые осложнения: пневмонию, миокардит, энцефалит и обострение хронических заболеваний. Вакцинация, по данным минздрава, снижает риск тяжёлого течения гриппа на 80–90 %. При этом современные препараты не содержат живого вируса, поэтому заболеть от самой прививки невозможно – возможная лёгкая реакция в течение одного-двух дней свидетельствует о нормальном процессе формирования иммунного ответа.

Иммунизация рекомендуется всем гражданам старше шести месяцев, но особое внимание уделяется группам риска, для которых грипп наиболее опасен. В первую очередь это люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и болезнями лёгких, а также беременные женщины, медицинские работники, педагоги и сотрудники сферы обслуживания.

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