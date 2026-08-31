Строительство дороги завершили в Логозовичах по проекту ТОС

14:48, 31 августа 2026, ПАИ

Строительство дороги на улице Тополиной завершено в деревне Логозовичи силами одноимённого ТОС, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале на платформе MAX.

Активисты разработали проект, приняли участие в IV муниципальном конкурсе ТОС и получили поддержку в сумме без малого 400 тысяч рублей. Изначально планировалось отсыпать бутовым камнем 200 метров дороги, но благодаря грамотному подходу к заключению муниципального контракта объёмы работ удалось значительно расширить.

В настоящее время 300 метров дорожного полотна укреплены бутовым камнем, весь участок протяжённостью 300 метров полностью закрыт песчано-гравийной смесью (ПГС).

«До того, как активисты проявили желание заняться этим участком, он представлял собой фактически проезд в поле. Актуальность дороги растёт», – отметила Наталья Фёдорова.

Администрация округа выразила благодарность активистам ТОС «Логозовичи» за инициативу, настойчивость, ответственность и совместную работу.