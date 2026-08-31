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Общество

Синоптики предупредили россиян о неустойчивой погоде зимой

Зима в России будет характеризоваться неустойчивой погодой: периоды похолодания станут сменяться продолжительными оттепелями. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Уже сейчас ясно, что зима будет такая неустойчивая в плане погоды. Будут чередоваться похолодания с затяжными оттепелями – пять-семь дней с мокрым снегом, местами днем может выпадать и дождь», – отметил синоптик.

Глава Гидрометцентра также отметил, что такая погодная картина потребует повышенной осторожности от автомобилистов и пешеходов из-за возможного обледенения дорожных покрытий и тротуаров. Смены температурных режимов с переходом через ноль будут создавать условия для образования наледи на проводах и ветках деревьев, что традиционно увеличивает риски коммунальных аварий в городах.

Ранее псковичам рассказали, какой будет погода в сентябре в Псковской области.

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Синоптики предупредили россиян о неустойчивой погоде зимой

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