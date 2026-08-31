В Псковской области распространяют фейковый график рейдов ГАИ
В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация с перечнем рейдов Госавтоинспекции и датами их проведения в Псковской области. В УМВД России по Псковской области заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Ранее аналогичные сообщения с недостоверными графиками рейдов уже распространялись в регионе.
В ведомстве призвали жителей региона проявлять бдительность и не распространять непроверенную информацию.
Получать сведения о работе Госавтоинспекции рекомендуется исключительно из официальных и проверенных источников. При возникновении вопросов жители могут обратиться в пресс-службу УМВД России по Псковской области.
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