В Псковской области распространяют фейковый график рейдов ГАИ

15:17, 31 августа 2026, ПАИ

В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация с перечнем рейдов Госавтоинспекции и датами их проведения в Псковской области. В УМВД России по Псковской области заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Ранее аналогичные сообщения с недостоверными графиками рейдов уже распространялись в регионе.

В ведомстве призвали жителей региона проявлять бдительность и не распространять непроверенную информацию.

Получать сведения о работе Госавтоинспекции рекомендуется исключительно из официальных и проверенных источников. При возникновении вопросов жители могут обратиться в пресс-службу УМВД России по Псковской области.