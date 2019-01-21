Более 4 тысяч тонн рыбы выловили псковские рыбаки в 2018 году

17:26, 21 января 2019, ПАИ

Рыбодобывающие предприятия Псковской области в прошлом году выловили больше 4,1 тыс. тонн рыбы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной Комитет по природным ресурсам и экологии, этот показатель более чем на 22% превышает уровень 2017 года.

Главный водный объект рыбохозяйственного пользования региона - Псково-Чудской водоем. В прошлом году там было добыто более 3,9 тыс. тонн рыбы, что почти на 700 тонн больше, чем в 2017 году.

Больше всего псковские рыбаки выловили окуня (свыше 1,1 тыс. тонн), леща (свыше 800 тонн), судака (760 тонн). «Это наиболее ценные промысловые виды рыб в нашем регионе», - отметили в пресс-службе.

На малых озерах области в прошлом году рыбопромышленники выловили свыше 230 тонн рыбы, что почти на 80 тонн больше уровня 2017 года.