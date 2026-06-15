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Общество

Перекрытие движения на улице Ипподромной в Пскове продлится до 15 июля

Перекрытие движения на улице Ипподромной в Пскове продлится до 15 июля. Меры введены в связи с реконструкцией теплотрассы из-за увеличения пропускной способности от ТК9-7-1-7, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Схема предоставлена пресс-службой городской администрации

Ограничения затронули участок Ипподромной в районе дома на улице Кузнецкой, 36. В качестве объездов доступны улицы Ипподромная и Кузнецкая.

Ранее сообщалось, что однополосное движение организуют на улице Вокзальной в Пскове с 18 июня.

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