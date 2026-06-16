День памяти святого Лукиллиана: что предсказывали по ветру и дождю

07:00, 16 июня 2026, ПАИ

В этот день православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, однако к старости обратился к христианству, принял крещение и начал проповедовать веру во Христа, благодаря чему многие язычники приняли христианство.

По преданию, по доносу иудеев его схватили, избили палками и заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, которые также отвернулись от язычества и приняли веру во Христа. Преследователи, желая казнить их, бросили Лукиллиана и отроков в печь, однако, согласно преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отправили в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, заботившаяся об узниках-христианах и после их гибели продолжившая служение вере.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой и направлением ветра. Считалось, что южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — затяжные дожди. Если же вихрь медленно поднимался с земли к небу и долго вращался, ожидали ясной погоды.

С этим днем связывали и другие приметы. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса, а проливной дождь, напротив, предвещал богатый урожай грибов. В народе говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Хозяева, планировавшие рыть колодец, в этот день использовали простую примету: клали на землю сковороду вверх дном и оставляли на время — если она намокала, считалось, что вода находится близко к поверхности.