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Общество

Богослужение в городской крепости в Великих Луках впервые пройдёт 22 июня

22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, впервые в Великих Луках мероприятия Дня памяти и скорби начнутся с богослужения на территории городской крепости, сообщили ПАИ в отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии.

Фото: ПАИ

У поклонного креста, установленного на месте разрушенного в годы войны Воскресенского собора, в 08:00 епископ Великолукский и Невельский Варнава в сослужении духовенства Великолукской епархии совершит Божественную литургию и поминальное богослужение.

Затем общегородские мероприятия Дня памяти и скорби переместятся на братское кладбище воинов Советской армии, где в 11:00 начнётся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, и будет совершена панихида.

В 12:15 у Вечного огня и могилы Героя Советского Союза Александра Матросова состоится всероссийская акция «Минута молчания» и торжественное возложение венков и цветов.

Божественную литургию в Великолукской городской крепости совершат впервые за последние 100 лет и впервые – 22 июня, в День памяти и скорби.

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