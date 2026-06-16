Два тайника обнаружили реставраторы в Благовещенском храме Псково-Печерского монастыря

07:46, 16 июня 2026, ПАИ

В Благовещенском храме Псково-Печерского монастыря завершаются масштабные реставрационные и отделочные работы, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

После снятия штукатурки были раскрыты исторические стены. Обнаружено первоначальное расположение оконных и дверных проемов. В алтарной части храма открыты два замурованных тайника. Реставраторы укрепили стены и своды храма, привели в порядок старинную кафельную печь.

Благовещенская (1540 год) церковь построена игуменом Корнилием. Это первый каменный храм в обители. Его своды украшают фрески XVI века. На время реставрации храма уникальную живопись закрыли для предотвращения повреждений.

На фресках можно рассмотреть 12 изображений, связанных с земной и небесной жизнью Богоматери. В алтарной части – композиции с изображением Святой Троицы, архистратига Михаила и архангела Гавриила, сюжет Боговоплощения Иисуса Христа и Причащения апостолов.

Фрески в алтаре сопровождаются надписью: «В царство благовернаго Царя и Великого князя Ивана Василиевича [всея Руси и при архиеписк]опе Великаго Нова Града и Пскова владыце Феодосии и при игумене Корнилии писа[на] бысть церковь сия Пресвятыя Владычице нашея Богородице честнаго [и славнаго ея] Благовещения в лето 7056 года сентября».