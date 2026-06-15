Зампрокурора Псковской области проведёт личные приёмы граждан в двух районах

23:54, 15 июня 2026, ПАИ

Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов проведёт личные приёмы граждан в Себежском и Палкинском районах, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

25 июня приём пройдёт в прокуратуре Себежского района, 30 июня – в прокуратуре Палкинского района.

Чтобы попасть на приём, необходимо иметь при себе письменное заявление (в двух экземплярах или с копией для отметки) и все документы, имеющие отношение к вопросу.

Предварительная запись не требуется. Приём будет проводиться в порядке живой очереди.