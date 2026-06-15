Зампрокурора Псковской области проведёт личные приёмы граждан в двух районах
Заместитель прокурора Псковской области Алексей Попов проведёт личные приёмы граждан в Себежском и Палкинском районах, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
25 июня приём пройдёт в прокуратуре Себежского района, 30 июня – в прокуратуре Палкинского района.
Чтобы попасть на приём, необходимо иметь при себе письменное заявление (в двух экземплярах или с копией для отметки) и все документы, имеющие отношение к вопросу.
Предварительная запись не требуется. Приём будет проводиться в порядке живой очереди.