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21 тонну лома и 450 кг сыра задержали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали грузовой автомобиль марки «Вольво» под управлением гражданина сопредельного государства. Мужчина попытался ввезти на территорию России 21 тонну лома черного металла в районе населенного пункта Долосцы Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у водителя отсутствовали. По предварительной оценке стоимость выявленного металла составила порядка 180 тысяч рублей. Транспортное средство вместе с грузом переданы сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Другой случай произошел в районе населённого пункта Лобок Невельского района. Пограничники задержали автомобиль марки «Ситроен», в котором 57-летний иностранец пытался ввезти в Россию порядка 450 килограмм сыра. Документы, подтверждающие качество и безопасность ввозимой продукции, у водителя отсутствовали. Предварительная сумма оценки выявленного товара составила около 130 тысяч рублей.

Груз передан сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения экспертизы и принятия соответствующего решения.

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