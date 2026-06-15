Великолучанина подозревают в убийстве знакомого тростью

11:51, 15 июня 2026, ПАИ

В Великих Луках 61-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 45-летнего мужчины. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 9 июня 2026 года мужчина находился у себя в частном доме, когда к нему пришёл знакомый. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого приятель нанёс хозяину дома несколько ударов металлической тростью в голову.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.