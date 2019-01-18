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Житель Печорского района погиб на пожаре

52-летний житель деревни Усадище Печорского района погиб во время пожара в своём доме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Возгорание в произошло 22 января в 10:31. После ликвидации пожара спасатели обнаружили труп мужчины-хозяина жилья. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печи.

Также 22 января в 15:20 в деревне Новое Бежаницкого района в результате короткого замыкания электропроводки сгорел дачный дом. Около 15:35 в бежаницкой деревне Большая Рудница на площади в 50 кв. метров горел мусор. По предварительным данным причиной возгорания было неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 21:37 в деревне Борисовичи Псковского района в жилом двухэтажном доме с мансардой огнём поврежден потолок над камином. 43-летний хозяин дома, борясь с огнём, получил ожоги пальцев. Причина пожара - неправильно оборудованный камин.

23 января в 00:56 в деревне Володино Печорского района из-за короткого замыкания сгорел нежилой дом. Пожарным удалось спасти хлев с тремя коровами и баню.

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