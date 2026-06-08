Несколько домов, баня и трактор сгорели в Псковской области за выходные

15:00, 08 июня 2026, ПАИ

Восемь пожаров произошло на территории Псковской области за минувшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области















В субботу, 6 июня, в СНТ «Пристань-1» в Псковском районе сгорел сарай, сгорела стена жилого дома и кровля, на соседнем участке – хозяйственная постройка. Предположительная причина – поджог. Возгорание ликвидировали девять пожарных, три единицы техники. Там удалось спасти жилой дом и хозяйственные постройки.

В Пыталово сгорела баня. Возможная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В деревне Яшково Пыталовского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорел нежилой дом. По той же причине в Берёзовом переулке в Пустошке горело бесхозное строение.

На улице Социалистической в городе Дно горели жилой дом и сарай. Пострадавшего при пожаре доставили в медицинское учреждение. Причина возгорания устанавливается. Пожарные спасли собаку.

В воскресенье в деревне Борки Великолукского района жилой дом остался без кровли и выгорел по всей площади. На месте возгорания обнаружили погибшей 80-летнюю женщину. Предположительно, пожар случился из-за аварийного режима работы электрического оборудования. Пожарные отстояли соседний жилой дом.

В деревне Ершово Псковского района сгорел трактор. Возможная причина – нарушение правил управления и эксплуатации транспорта.