Суд обязал островские власти установить освещение во 2-ом Симанском переулке

10:06, 23 января 2019, ПАИ

Островский городской суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя Островского межрайонного прокурора об обязании органа местного самоуправления обеспечить освещение 2-го Симанского переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что администрация Островского района на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по организации освещения автомобильной дороги по 2-му Симанскому переулку ы Острове. Уровень искусственной освещенности данной дороги нормированным показателям не соответствует.

По решению суда на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.