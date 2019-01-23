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Суд обязал островские власти установить освещение во 2-ом Симанском переулке

Островский городской суд удовлетворил административное исковое заявление заместителя Островского межрайонного прокурора об обязании органа местного самоуправления обеспечить  освещение 2-го Симанского переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что администрация Островского района на протяжении длительного времени не исполняла обязанность по организации освещения автомобильной дороги по 2-му Симанскому переулку ы Острове. Уровень искусственной освещенности данной дороги нормированным показателям не соответствует.

По решению суда на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в  межрайонной прокуратуре.

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