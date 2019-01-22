Сформирована лекционная программа Пушкинского театрального фестиваля

12:42, 23 января 2019, ПАИ

В программе XXVI Пушкинского театрального фестиваля помимо театральных постановок будут представлены также лекции, выставки и встречи с известными театральными деятелями, преподавателями театральных вузов, писателями и медиа-персонами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы на улице Пушкина, 13. Время работы кассы – ежедневно с 11:30 до 19:30. С 15:00 до 16:00 – перерыв.

Расписание лекций и творческих встреч:

9 февраля 16:00 - лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра". Лектор – доцент ГИТИСа Анна Степанова

10 февраля 13:00 - лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях». Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев

11 февраля 14:00 - лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет». Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев.

13 февраля 17:00 - лекция «Шекспир в современном театре». Лектор – завкафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич

16 февраля 12:00 - творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым.

16 февраля 15:00 - лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина». Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая.

Добавим, в период проведения фестиваля в галерее «Цех» будет работать выставка известного театрального художника Эмиля Капелюша. Она начнёт работу в день открытия Пушкинского фестиваля 8 февраля в 18:00.