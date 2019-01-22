0
21:08
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
21:31
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
20:33
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
17:53
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
17:51
Люди Y
16:02
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
15:57
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Еще новости
Культура

Сформирована лекционная программа Пушкинского театрального фестиваля

В программе XXVI Пушкинского театрального фестиваля помимо театральных постановок будут представлены также лекции, выставки и встречи с известными театральными деятелями, преподавателями театральных вузов, писателями и медиа-персонами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы на улице Пушкина, 13. Время работы кассы – ежедневно с 11:30 до 19:30. С 15:00 до 16:00 – перерыв.

Расписание лекций и творческих встреч:

9 февраля 16:00 - лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра". Лектор – доцент ГИТИСа Анна Степанова

10 февраля 13:00 - лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях». Лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев

11 февраля 14:00 - лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет». Лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев.

13 февраля 17:00 - лекция «Шекспир в современном театре». Лектор – завкафедрой истории зарубежного театра ГИТИСа Алексей Бартошевич

16 февраля 12:00 - творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым.

16 февраля 15:00 - лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина». Лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая.

Добавим, в период проведения фестиваля в галерее «Цех» будет работать выставка известного театрального художника Эмиля Капелюша. Она начнёт работу в день открытия Пушкинского фестиваля 8 февраля в 18:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • XXVI Пушкинский театральный фестиваль
«Видимую сторону жизни» покажут зрителям Пушкинского театрального фестиваля в Пскове Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля Моноспектакль «Из повестей Белкина» увидят псковичи в рамках Пушкинского театрального фестиваля «Этюд-театр» из Санкт-Петербурга представит спектакль «Морфий» на фестивале в Пскове «Свидетельские показания» покажет красноярский «Театр на крыше» на Пушкинском фестивале в Пскове Спектакли театров от Москвы до Сахалина будут представлены на Пушкинском фестивале в Пскове Румынский театр Nottara представит на Пушкинском фестивале в Пскове «Женитьбу» Гоголя «Спектакль, который никогда не будет поставлен» представят псковичам Спектакль по пьесе Горького «Мещане» увидят псковичи 10 февраля «Выстрелом» откроется XXVI Пушкинский театральный фестиваль в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
22 января 2019
О регулярном взаимодействии договорились турфирмы и паломническая служба Псковский епархии
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
21 января 2019
Новая встреча из цикла «Встречаем Ганзейский фестиваль» прошла в Пскове
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника
18 января 2019
В администрации Псковской области прошло заседание рабочей группы по созданию Псковского объединенного музея-заповедника 8
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
18 января 2019
Евгений Терских: «Отелло» - это история больше о доверии, чем о ревности
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
18 января 2019
Митрополит Тихон мечтает оставаться в Псковской области как можно дольше
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
18 января 2019
Никакого евроремонта в Псково-Печерском монастыре не будет, заверил митрополит Тихон
Глава Псковской митрополии: Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри
18 января 2019
Глава Псковской митрополии: Задача церкви и государства - всеми силами сохранить памятники, храмы и монастыри
Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря
18 января 2019
Митрополит Тихон рассчитывает на скорое финансирование работ по берегоукреплению Снетогорского монастыря

Идет загрузка...