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Культура

Читать аннотации к спектаклям призвал зрителей худрук Псковского драмтеатра

Художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев призвал зрителей читать аннотации к спектаклям, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшейся 23 января пресс-конференции, посвященной XXVI Пушкинскому театральному фестивалю.

«Хорошо бы, чтобы зритель заранее знал на что он идет, на что покупает билет, чтобы потом не было возмущений. Мы ведь когда в кино идем, интересуемся, на что идем. То же касается театра. Это абсолютно разумно», - отметил Дмитрий Месхиев.

Он рассказал, что в Псков приедут несколько «непростых» спектаклей, но и много классических постановок, а на фестивале будут представлены не только российские, но и зарубежные театры. «В рамках наших возможностей мы попытались максимально расширить географию спектаклей и театров. К нам в частности приедет театр из Южно-Сахалинска, что уж совсем в диковинку, из Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода. Мы постарались охватить всю территорию страны и даже залезли за границу: будет спектакль из Румынии», - отметил худрук драмтеатра и добавил, что румынский спектакль поставлен российским режиссером Петром Шерешевским.

По его словам, сразу после спектакля «Ревизор» 16 февраля будет встреча с Петром Шерешевским, которому можно будет задать вопросы по поводу этого и румынского спектаклей.

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