Купить билеты на спектакль «Ревизор» смогут псковичи по акции

17:07, 23 января 2019, ПАИ

Псковичи смогут купить по акции билеты на спектакль «Ревизор», который покажут в последний день XXVI Пушкинского театрального фестиваля. Стоить они будут меньше 200 рублей. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев на пресс-конференции сегодня, 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы осознанно делаем такую акцию, чтобы каждый желающий смог на него попасть. Это некий подарок театра псковскому зрителю», - отметил Дмитрий Месхиев.

Директор XXVI Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева пояснила, что цены на разные спектакли будут разными. «То насколько адекватны цены говорят продажи: например, спектакль «Мещане» продан практически целиком», - отметила она.

Дмитрий Месхиев рассказал, что на фестивале будет показана премьера «Гробница малыша Тутанхамона». «Этот спектакль сделан благодаря лаборатории Лоевского на прошлом фестивале, где был показан эскиз этой постановки. Это скорее даже предпремьера и уникальная возможность увидеть то, что видят, как правило, на закрытых показах. Это законченный спектакль, но с некоторыми незавершенными штрихами. Мне кажется, он может быть интересен зрителю», - отметил худрук псковского драмтеатра.

Он также сообщил, что театральная лаборатория в этом году в Пскове будет в июне. «Своего рода постпоказ, и будет она с несколькими сюрпризами. Об этом мы расскажем чуть позже», - сказал Дмитрий Месхиев.