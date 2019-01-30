0
21:07
Путин подписал Указ о грантах Президента на развитие гражданского общества
20:18
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам
19:30
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
17:33
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
17:19
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
17:11
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковский филиал в режиме видео-конференц-связи принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России

Мероприятие, участие в котором принял временно исполняющий обязанности начальника Управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, было посвящено итогам работы в 2018 году, результатам выполнения Программы развития Академии ФСИН России на 2017–2020 годы и приоритетным направлениям совершенствования деятельности вуза с учетом реализации Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С докладами выступили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов и его заместители по направлениям деятельности, которые отметили, что 2018 год для вуза прошел в стабильном развитии по всем направлениям деятельности.

В режиме видео-конференц-связи на расширенном заседании ученого совета с докладом о результатах работы Псковского филиала Академии ФСИН России в 2018 году и приоритетных направления совершенствования деятельности филиала в 2019 году выступил заместитель начальника академии – начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.

Начальник академии подчеркнул, что главная задача образовательной организации – обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин подписал Указ о грантах Президента на развитие гражданского общества
30 января 2019
Путин подписал Указ о грантах Президента на развитие гражданского общества
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам
30 января 2019
Псковские курсанты Никита Михайлов и Кирилл Бобылев бьют рекорды по числу медалей на областных соревнованиях по лыжным гонкам
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
30 января 2019
Первое виртуальное путешествие по русским ганзейским городам для особенных читателей состоялось в Пскове
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
30 января 2019
Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
30 января 2019
Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
30 января 2019
Псковичка обратилась к главному санитарному врачу РФ с просьбой озаботиться наличием пеленальных столиков в общественных туалетах
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019
30 января 2019
«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019 1

Идет загрузка...