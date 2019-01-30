Псковский филиал в режиме видео-конференц-связи принял участие в расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России

20:05, 30 января 2019, ПАИ

Мероприятие, участие в котором принял временно исполняющий обязанности начальника Управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, было посвящено итогам работы в 2018 году, результатам выполнения Программы развития Академии ФСИН России на 2017–2020 годы и приоритетным направлениям совершенствования деятельности вуза с учетом реализации Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С докладами выступили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов и его заместители по направлениям деятельности, которые отметили, что 2018 год для вуза прошел в стабильном развитии по всем направлениям деятельности.

В режиме видео-конференц-связи на расширенном заседании ученого совета с докладом о результатах работы Псковского филиала Академии ФСИН России в 2018 году и приоритетных направления совершенствования деятельности филиала в 2019 году выступил заместитель начальника академии – начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.

Начальник академии подчеркнул, что главная задача образовательной организации – обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы России.