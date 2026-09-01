Более тысячи первокурсников ПсковГУ получили напутствия в День знаний
Более тысячи первокурсников ПсковГУ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых началу нового учебного года. День знаний в вузе прошёл в формате марафона и объединил студентов во всех учебных корпусах Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Торжественные собрания состоялись во всех институтах университета, Псковской инженерно-лингвистической школе, колледже, а также в филиале ПсковГУ в Великих Луках. Такой формат позволил каждому первокурснику с первых дней познакомиться с особенностями своего направления и университетской жизнью.
В течение дня напутствия от руководителей институтов и преподавателей получили будущие педагоги, юристы, экономисты, технологи, инженеры, дизайнеры и медики.
Для многих студентов эти встречи стали первым официальным событием в стенах университета и началом нового этапа обучения.
Ранее сообщалось, что 91 студенческий куратор ПсковГУ готов встретить первокурсников.
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