Более тысячи первокурсников ПсковГУ получили напутствия в День знаний

16:10, 01 сентября 2026, ПАИ

Более тысячи первокурсников ПсковГУ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых началу нового учебного года. День знаний в вузе прошёл в формате марафона и объединил студентов во всех учебных корпусах Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Торжественные собрания состоялись во всех институтах университета, Псковской инженерно-лингвистической школе, колледже, а также в филиале ПсковГУ в Великих Луках. Такой формат позволил каждому первокурснику с первых дней познакомиться с особенностями своего направления и университетской жизнью.

В течение дня напутствия от руководителей институтов и преподавателей получили будущие педагоги, юристы, экономисты, технологи, инженеры, дизайнеры и медики.

Для многих студентов эти встречи стали первым официальным событием в стенах университета и началом нового этапа обучения.

Ранее сообщалось, что 91 студенческий куратор ПсковГУ готов встретить первокурсников.