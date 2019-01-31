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Экономика

Игорь Сильченков: Долгов по зарплате и массовых сокращений в Псковпассажиравтотрансе не будет

Долгов по зарплате и массовых сокращений в ГППО «Псковпассажиравтотрансе» не будет, заявил и. о. председателя комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков на сессии 28-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 января, отвечая на вопросы депутатов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Мы ситуацию держим на контроле, ситуация с выплатой зарплаты на предприятии находится на личном контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поэтому не допустим такой ситуации, которая была в прошлом году», - пообещал Игорь Сильченков. Он также отметил, что массовых увольнений сотрудников не предвидится.

«Сейчас мы занимаемся разработкой программы по санации и выводу предприятия из кризисной ситуации», - добавил и. о. председателя комитета.

Он также заверил, что ООО «Стартранс», которое занимается обслуживанием маршрутов №№22 и 30, приносит прибыль ГППО «Псковпассажиравтотрансу», однако эти средства не поступают на расчётный счет предприятия в связи с его арестом. «Прибыль предприятие получает. У директора мы запросим разбивку по экономике», - сказал Игорь Сильченков.

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