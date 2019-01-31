Игорь Сильченков объяснил, зачем Псковпассажиравтотранс передал сторонней компании обслуживание автобусных маршрутов №№ 22 и 30 в Пскове

12:00, 31 января 2019, ПАИ

И. о. руководителя регионального комитета по транспорту Игорь Сильченков рассказал депутатам Псковского областного Собрания, зачем государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс» передало ООО «Стартранс» обслуживание автобусных маршрутов №№ 22 и 30 в Пскове. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января.

«Благодаря тому, что эти маршруты были технически переданы ООО «Стартранс», удалось освободить водителей и автобусы на более востребованные маршруты, - №№ 2, 11, 17, - а заодно получить с него средства за обслуживание водителей и автобусов на Псковпассажиравтотрансе», - пояснил он.

«Мы попробовали в пилотном режиме найти предприятие, которое может часть затратной нагрузки взять с Псковпассажиравтотранса», - резюмировал Игорь Сильченков.