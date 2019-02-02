Два с половиной года условно получил житель куньинской деревни Шейкино за кражу денег из дома пенсионерки

17:21, 04 февраля 2019, ПАИ

Куньинский районный суд признал виновным жителя деревни Шейкино в открытом хищении денег из дома знакомой пенсионерки (пункт «в» часть 2 статьи 161 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года без ограничения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ходе следствия установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из дома знакомой пенсионерки 2 тысячи 500 рублей. Преступление он совершал на глазах у потерпевшей, которая пыталась помешать хищению.

Подсудимый полностью признал свою вину, возместил причиненный материальный ущерб и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.