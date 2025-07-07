В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей

16:56, 07 июля 2025, ПАИ

В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Разыскиваются молодые люди, изображенные на видео:

24 июня в период с 19:00 до 21:00 трое неизвестных заманили подростка к заброшенному зданию на улице Железнодорожной, 5а в районе пешеходного моста, связывающего железнодорожный воказал и Завокзальный район, и похитили у мальчика мобильный телефон.

Если у вас есть информация о людях, изображённых на записи, позвоните по телефонам 8 911 859 60 50 либо 66 94 77 (дежурная часть).