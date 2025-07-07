В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей
В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Разыскиваются молодые люди, изображенные на видео:
24 июня в период с 19:00 до 21:00 трое неизвестных заманили подростка к заброшенному зданию на улице Железнодорожной, 5а в районе пешеходного моста, связывающего железнодорожный воказал и Завокзальный район, и похитили у мальчика мобильный телефон.
Если у вас есть информация о людях, изображённых на записи, позвоните по телефонам 8 911 859 60 50 либо 66 94 77 (дежурная часть).
В Пскове разыскивают обокравших подростка трёх молодых людей
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