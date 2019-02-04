0
21:16
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
12:47
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
20:58
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
02:11
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
17:12
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
17:06
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
11:07
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Еще новости
Происшествия

Задержаны магазинные воры из Москвы, орудовавшие в Псковской и Тверской областях

Задержаны магазинные воры из Москвы, орудовавшие в Псковской и Тверской областях, сообщает tverlife.ru.

В ноябре 2018 года в сетевом магазине «Дикси» в Западной Двине (Тверская область) неизвестные совершили кражу продуктов питания и алкоголя на 4 тысячи рублей. При просмотре записи с видеокамер, размещенных в торговом зале, удалось установить точное число воров и определить их внешность. Вскоре стало известно, что эта группа совершала хищения также в сетевых магазинах города Торопца и в Псковской области.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудников полиции злоумышленники из Москвы задержаны на территории Псковской области. Сейчас они находятся под стражей. По данному факту проводится расследование, и после его завершения дело будет направлено в суд для вынесения приговора. За подобные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком на пять лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
04 февраля 2019
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО) 4
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
02 февраля 2019
Продолжается розыск ушедшего из дома в октябре жителя Печорского района
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
01 февраля 2019
Четыре грузовика с контрабандными яблоками задержали пограничники в Невельском районе
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса
01 февраля 2019
Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса 4
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
31 января 2019
Мотопараплан потерпел крушение над Псковским озером
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области
30 января 2019
Установлены IP-адреса, с которых поступили сообщения об угрозе минирования объектов в Псковской области 2
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
30 января 2019
Объекты соцсферы и образования в Псковской области привлекли внимание «телефонных террористов»
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки
28 января 2019
Более 14 лет проведет в тюрьме житель Псковского района за действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки

Идет загрузка...