Задержаны магазинные воры из Москвы, орудовавшие в Псковской и Тверской областях

14:20, 05 февраля 2019, ПАИ

Задержаны магазинные воры из Москвы, орудовавшие в Псковской и Тверской областях, сообщает tverlife.ru.

В ноябре 2018 года в сетевом магазине «Дикси» в Западной Двине (Тверская область) неизвестные совершили кражу продуктов питания и алкоголя на 4 тысячи рублей. При просмотре записи с видеокамер, размещенных в торговом зале, удалось установить точное число воров и определить их внешность. Вскоре стало известно, что эта группа совершала хищения также в сетевых магазинах города Торопца и в Псковской области.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудников полиции злоумышленники из Москвы задержаны на территории Псковской области. Сейчас они находятся под стражей. По данному факту проводится расследование, и после его завершения дело будет направлено в суд для вынесения приговора. За подобные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком на пять лет.