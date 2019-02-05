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Политика

Определён новый состав Псковского регионального политсовета «Единой России»

Сегодня, 5 февраля на 25-ой конференции псковского регионального отделения партии «Единая Россия» был избран новый состав регионального политсовета партии сроком на 5 лет. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, выборы проводились в связи с досрочным прекращением полномочий руководящих органов регионального отделения партии.

В состав регионального политсовета партии вошли 40 человек, в том числе секретарь регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. В предыдущем составе были 37 человек, и все они стали кандидатами в новый состав политсовета.

В президиум регионального политсовета «Единой России» тайным голосованием были избраны 15 человек: Александр Котов; первый вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов; глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы Пскова Елена Полонская; глава администрации Пскова Александр Братчиков; вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко; глава Великих Лук Николай Козловский; первый заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев; глава Красногородского района Валентина Понизовская; депутаты Псковского областного Собрания Владимир Яников, Геннадий Григорьев, Алексей Севастьянов, Юрий Сорокин; руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов; секретарь Псковского районного местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Неофитов.

Александр Котов поздравил избранных членов президиума и политсовета и пожелал им плодотворной работы.

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